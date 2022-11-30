В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Пострадал один из сотрудников

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва. Как сообщает Reuters со ссылкой на испанскую полицию, пострадавший госпитализирован.

Как отмечает агентство, взрыв произошел у посольства. В то же время местное издание La Vanguardia сообщает, что он произошел в самом диппредставительстве.

По данным СМИ, взрывное устройство находилось в конверте с письмом, которое прислали в посольство. Источники агентства Efe утверждают, что письмо было адресовано послу, но его вскрыл один из сотрудников на территории дипмиссии.

Полиция Мадрида получила сообщение о возгорании в украинском посольстве около 13:00 по местному времени (15:00 мск). Территорию посольства оцепили. На месте работают саперы.

Обновление. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что в посольство в Мадриде поступил конверт, во время осмотра он взорвался в руках коменданта. Пострадавший получил незначительные ранения. После случившегося в посольствах Украины по всему миру усилили охрану.

Главные события дня

Война Двести восьмидесятый день

Главные события дня

Война Двести восьмидесятый день