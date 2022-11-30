Война Двести восьмидесятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 ноября читайте здесь.

Главные новости:

На послевоенное восстановление Украины придется потратить более триллиона долларов, заявил Владимир Зеленский.

Рамзан Кадыров назвал папу римского «жертвой пропаганды». Из-за его слов о жестокости чеченцев, воюющих в Украине.

В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Причина пожара в приграничном регионе пока неизвестна.

В Бухаресте начался саммит НАТО. В заявлении по итогам его первого дня альянс пообещал усилить поддержку Украины.

В Украине задержали бывшего замглавы Херсона. Он сотрудничал с подконтрольной России администрацией после захвата города.

В Твери отменили съемки фильма «Музыкант» о войне в Украине. Власти пояснили, что военная техника на улицах «вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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