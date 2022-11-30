Война Двести восьмидесятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- На послевоенное восстановление Украины придется потратить более триллиона долларов, заявил Владимир Зеленский.
- Рамзан Кадыров назвал папу римского «жертвой пропаганды». Из-за его слов о жестокости чеченцев, воюющих в Украине.
- В Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Причина пожара в приграничном регионе пока неизвестна.
- В Бухаресте начался саммит НАТО. В заявлении по итогам его первого дня альянс пообещал усилить поддержку Украины.
- В Украине задержали бывшего замглавы Херсона. Он сотрудничал с подконтрольной России администрацией после захвата города.
- В Твери отменили съемки фильма «Музыкант» о войне в Украине. Власти пояснили, что военная техника на улицах «вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Google в примерах отображения своих шрифтов в кириллической версии вместо стандартных «Съешь еще этих мягких французских булок…» или «Рыжей лисы» вставил цитату из Всеобщей декларации прав человека: «Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека».
Британское Минобороны в ежедневном обзоре войны в Украине пишет не о боевых действиях, а о поправках в закон об «иноагентах».
«Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт [война в Украине, начатая Россией — прим. „Медуза“] остается неразрешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян», говорится в обзоре.
«Суспильне» со ссылкой на своих корреспондентов сообщает о звуках взрывов в занятом российскими войсками Скадовском районе Херсонской области, а также в освобожденном Херсоне.
Херсон после того, как в начале ноября город вернулся под контроль Украины, регулярно подвергается российским обстрелам.
Совет Федерации намерен потребовать от руководства Украины немедленно прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС. Совет Федерации, говорится в проекте обращения, подготовленного верхней палатой российского парламента, расценивает действия Украины в отношении Запорожской АЭС как ядерный терроризм, «несущий разрушение и смерть», пишет ТАСС.
Сенаторы собираются призвать парламенты стран мира и международные организации потребовать от Киева прекратить агрессию в отношении Запорожской АЭС.
На послевоенное восстановление Украины придется потратить более триллиона долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя заявку Одессы на проведение «Экспо-2030».
По словам президента, сейчас в Украине разрабатывается система, позволяющая странам-партнерам «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями.
Мы уже видим интерес [к этой программе] со стороны Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады, США, Японии и Австралии. И это еще не полный список.
Пожар в Суражском районе Брянской области, где горят резервуары с топливом, локализован, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Площадь пожара составляла 1800 квадратных метров. На месте происшествия работают более 80 пожарных и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Причины возгорания выясняются.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова папы римского Франциска, назвавшего чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками войны в Украине.
«Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что считает понтифика «жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».
Сколковский институт науки и технологий — Сколтех — когда-то был любимым проектом Дмитрия Медведева. Он воплощал мечту о тесном сотрудничестве России с Западом. Эта мечта щедро оплачивалась из бюджета: только на партнерство со знаменитым Массачусетским технологическим институтом, рассказывают источники «Медузы», за десять лет могли потратить больше 400 миллионов долларов.
После начала войны Сколтех покинули многие иностранные и российские профессора и студенты. Передовой вуз, входивший в мировые рейтинги, теперь под американскими санкциями — и, кажется, только его ректор по-прежнему верит, что институт «справится» с этими проблемами.
Спецкор «Медузы» Светлана Рейтер рассказывает, как ученые Сколтеха пытались спасти науку и студентов от войны — и что из этого вышло.
В ночь на 30 ноября в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Площадь пожара, по данным чиновника, составила 1800 квадратных метров. Что стало причиной возгорания, не уточняется.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 280 дней. Спасибо, что вы с нами.