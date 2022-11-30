«Аэрофлот» выставил на продажу 21 автомобиль Nissan

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Авиакомпания «Аэрофлот» проведет аукцион по продаже 21 автомобиля Nissan, находящегося в ее собственности, сообщается на сайте перевозчика.

На аукцион выставили 18 автомобилей Nissan Teana по цене от 720 тысяч до 1 миллиона 140 тысяч рублей, а также три Nissan Sentra по 820 тысяч рублей каждый. В целом от их продажи «Аэрофлот» может получить 17,6 миллиона рублей.

Все лоты доступны в презентации (.pdf). Согласно данным компании, автомобили выпущены с 2010 по 2016 год, пробег некоторых из них превышает 200-300 тысяч километров, а минимальный пробег у Nissan Teana 2013 года — чуть больше 28 тысяч километров (это же самый дорогой лот). Большинство автомобилей черного цвета.

Как пишет Baza, на продажу выставили служебные автомобили, на которых ездили топ-менеджеры «Аэрофлота». Издание утверждает, что машины продают из-за падения доходов и оптимизации расходов компании.

Судя по сайту «Аэрофлота», 14 ноября компания уже проводила аукцион по продаже автомобилей. На торги выставили 14 автомобилей, в том числе восемь Renault Logan и четыре модели Lada. Самый дорогой лот — Renault Kangoo — стоил 530 тысяч рублей, самый дешевый — ВАЗ-21112 — 150 тысяч. Общая стоимость реализуемого имущества превысила 5,1 миллиона рублей. О результатах торгов не сообщалось.

В конце февраля Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, запретил поставки запчастей для них, техобслуживание, поддержку и страхование. В августе агенство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали разбирать свои самолеты ради запчастей из-за нехватки комплектующих.

С 1 июня компания «Аэрофлот» сократила на 30-40% зарплаты всем топ-менеджерам группы — от гендиректора и его заместителей до руководителей департаментов, сообщил в августе РБК, ссылаясь на источник в совете директоров «Аэрофлота». «Режим сокращенной оплаты труда», как утверждало издание, будет действовать до конца 2022 года.

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