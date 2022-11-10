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На войне в Украине были убиты или ранены более 100 тысяч российских военнослужащих, заявил , генерал Марк Милли. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Украинская сторона, вероятно, понесла аналогичные потери, сказал Милли, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. По его словам, с начала войны погибли около 40 тысяч мирных жителей Украины, еще от 15 до 30 миллионов украинцев стали беженцами.

Генерал также назвал вторжение России в Украину «огромной стратегической ошибкой», за которую страна будет расплачиваться «много лет».

Милли не уточнил, на чем основаны его оценки и откуда он получил эти данные. Reuters отмечает, что оценки генерала не могут быть независимо подтверждены.

С начала войны Минобороны РФ только трижды сообщало о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, в день начала мобилизации в России. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе боевых действий погибли 5937 российских солдат.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что по состоянию на утро 9 ноября потери российской стороны достигают почти 78 тысяч человек.

В середине октября источники в российских спецслужбах сообщали, что армии РФ в Украине составляют более 90 тысяч человек.