В Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН Михаил Васильев Он известен своими словами о том, что многодетным матерям «не так больно и страшно» расставаться с сыновьями-военными

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Михаиил Васильев, 2012 год PhotoXPress

В аннексированной Херсонской области 6 ноября «при исполнении пастырских обязанностей» погиб настоятель подмосковного храма при штабе ракетных войск стратегического назначения (РВСН) протоиерей Михаил Васильев.

«Шрапнельный снаряд оборвал жизнь Михаила Васильева, окормлявшего российских военных в нынешней „операции“, которую все уже давно именуют войной. Он долгие годы неформально и по факту был капелланом ВДВ. Патриархия его притесняла. Офицеры и бойцы — уважали и ценили», — написал в своем главный редактор телекомпании «Сретение» иеромонах Димитрий Першин.

Михаил Васильев, согласно сообщению Русской православной церкви, как священник побывал во многих зонах конфликтов — в Косово, Боснии, Абхазии, Сирии и на Северном Кавказе. По словам Першина, Васильев «прыгал с парашютом — как и его паства». Сам протоиерей говорил, что он совершил 11 прыжков с парашютом. Последний из них закончился неудачно — парашют священника не раскрылся полностью и он получил тяжелую травму спины.

Першин заявил, что Васильев считал себя пацифистом. «Я против всех войн. Не в смысле участник общественного движения, а просто не хочу войны — я достаточно ее повидал», — цитирует иеромонах слова погибшего.

Соболезнования по поводу смерти священника выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, назвав его мужественным, решительным и самоотверженным пастырем. Он добавил, что многие солдаты и офицеры называли протоиерея «десантным батюшкой».

Смерть Васильева также прокомментировал в своем ЖЖ богослов и философ Андрей Кураев: «Для меня это личное горе и личная потеря. Это первая лично знаемая мною и близкая мне жертва этой войны. Михаил был в первом поколении моих студентов МГУ. Честный, умный, искренний человек и священник». Кураев добавил, что считает Васильева «святым наших дней». «Не потому, что погиб на войне, а потому, что жил по совести», — написал Кураев.

Известность за пределами армии и церкви Михаил Васильев получил после своего выступления на телеканале «Спас» в октябре 2022 года. В одном из последних выпусков передачи «Ответ священника» он критически высказался о мужчинах, уезжающих из России, чтобы избежать мобилизации, а также о женщинах, которые не хотят отпускать сыновей на войну.

«Каждой даме Господь попустил родить множество деток. Если дама, исполняя заповедь Божью „плодитесь и размножайтесь“, отказалась от искусственных средств прерывания беременности, то очевидно ребеночек у нее будет не один. А значит ей не так больно и страшно будет с ним расставаться, пусть даже на время», — сказал Васильев.

Высказывания священника тогда прокомментировал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он заявил, что «жизнь, здоровье и благополучие каждого ребенка, много ли их в семье или один, — для родителя одинаково ценны».

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