Война Двести пятьдесят седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России. Они не работают с начала войны.
- Морские пехотинцы из Приморья направили губернатору Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери — «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» за четыре дня. Кожемяко попросил прокуратуру проверить информацию.
- В Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии устроили акцию протеста, заявив, что не получили обещанные выплаты. Губернатор Чувашии распорядился выплатить каждому из них единовременно по 50 тысяч рублей.
- Занятый российскими войсками Херсон остался без электричества, местные власти заявили о «теракте», в результате которого повреждена ЛЭП.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Архангельское, Херсонская область
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Глава Чувашии Олег Николаев посетил мобилизованных в его регионе и распорядился выплатить каждому из них единовременно по 50 тысяч рублей.
Как написал Николаев в телеграме, многие призванные на войну «потратились, самостоятельно закупили какие-то предметы». Деньги до мобилизованных должны дойти «в кратчайшие сроки», подчеркнул он.
Николаев также особо отметил, что родственникам мобилизованных «необходимо исключить из посылок алкоголь».
В начале ноября сообщалось, что в Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии начали массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат.
Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России, пишет РИА Новости. Режим продлен до 15 ноября.
Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты не принимают и не отправляют гражданские рейсы с начала войны.
6 ноября стало известно, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.
В письме, которое перепечатал телеграм-канал Grey Zone, говорится, что за четыре дня морпехи потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области. Подлинность текста независимо не подтверждена
7 ноября в телеграм-канале правительства Приморского края объявили, что Кожемяко попросил проверить информацию.
Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб.
Минпромторг исключил из списка товаров для параллельного импорта парфюмерию и косметику под брендами Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase.
В министерстве утверждают, что концерн LʼOréal, владеющий этими парфюмерно-косметическими марками, готов возобновить поставки в Россию.
WSJ сообщила о секретных переговорах советника Байдена с Кремлем, на которых обсуждались Украина и ядерное оружие
советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщают источники The Wall Street Journal среди чиновников США и их союзников.
По словам собеседников газеты, целью этих контактов было не урегулирование войны в Украине, а предотвращение эскалации и поддержка каналов связи. Издание добавляет, что беседы также проводились, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия или другого оружия массового поражения.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 257 дней. Спасибо, что вы с нами все это время,