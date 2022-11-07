Война Двести пятьдесят седьмой день

Глава Чувашии Олег Николаев посетил мобилизованных в его регионе и распорядился выплатить каждому из них единовременно по 50 тысяч рублей.

Как написал Николаев в телеграме, многие призванные на войну «потратились, самостоятельно закупили какие-то предметы». Деньги до мобилизованных должны дойти «в кратчайшие сроки», подчеркнул он.

Николаев также особо отметил, что родственникам мобилизованных «необходимо исключить из посылок алкоголь».

В начале ноября сообщалось, что в Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии начали массовую акцию протеста из-за того, что они так и не получили обещанных им выплат.