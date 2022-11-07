Re:Russia: опросы в России показали снижение числа сторонников войны
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В России сокращается число сторонников продолжения военных действий в Украине. Об этом сообщает Re:Russia со ссылкой на результаты опросов независимых проектов Russian Field и «Хроники».
Согласно опросам, пик поддержки военных действий пришелся на март — апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться. По результатам сентябрьского опроса Russian Field, в России значительно уменьшилась «партия войны» (с 25% до 16%) и немного увеличилась «партия мира» (с 23% до 27%). Большинство россиян заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в новом наступлении, так и в прекращении военных действий.
Re:Russia отмечает, что наиболее критично к войне относятся женщины, молодежь и люди с низким уровнем дохода.
По данным Russian Field, среди тех, кто поддерживает вторжение, только половина считает, что война была необходима. Опрос «Хроник» показал, что среди сторонников войны лишь около трети готовы тем или иным образом лично в ней участвовать, к примеру, жертвовать деньги на нужды армии.
Согласно опросам ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра» около 70-80% россиян поддерживают войну в Украине, аннексию украинских территорий, а также лично президента Владимира Путина.
Результаты социологических исследований в условиях военной цензуры и репрессий нельзя считать полностью достоверными.