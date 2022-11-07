Жительницу Петербурга, оставившую на могиле родителей Путина записку со словами «заберите его к себе», отпустили из-под домашнего ареста

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Приморский районный суд Петербурга изменил меру пресечения 60-летней местной жительнице Ирине Цыбаневой, обвиняемой по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам политической или идеологической вражды.

Судья отменил домашний арест женщины, заменив его запретом определенных действий, пишет Закс.ру. В частности, ей запретили пользоваться интернетом, а также посещать Серафимовское кладбище Петербурга и общаться с его сотрудниками.

Уголовное дело в отношении Цыбаневой возбудили из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента РФ Владимира Путина на Серафимовском кладбище 6 октября. В ней было сказано: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

По части 2 статьи 244 УК Цыбаневой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о деле Цыбаневой

60-летнюю жительницу Петербурга посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина В ней говорилось: «Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу»

Подробнее о деле Цыбаневой

60-летнюю жительницу Петербурга посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина В ней говорилось: «Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу»