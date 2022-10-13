60-летнюю жительницу Петербурга посадили под домашний арест из-за записки на могиле родителей Путина В ней говорилось: «Заберите его к себе. Вы вырастили урода и убийцу»

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Ирина Цыбанева в суде «Медиазона» (объявлена в России СМИ — «иностранным агентом», мы сообщаем об этом по требованию властей)

Приморский районный суд Петербурга 12 октября отправил под домашний арест 60-летнюю местную жительницу Ирину Цыбаневу, обвиняемую по статье о надругательстве над местом захоронения по мотивам политической или идеологической вражды. Дело возбудили из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента России Владимира Путина. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Цыбанева оставила записку на могиле Владимира и Марии Путиных на Серафимовском кладбище 6 октября. В ней было сказано: «Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти <неразборчиво>. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу».

10 октября в квартиру к Цыбаневой пришли полицейские. По всей видимости, ее нашли по записям с многочисленных камер наблюдения, установленных на кладбище. Первым записку обнаружил кладбищенский охранник, который и обратился в полицию.

Цыбаневу отвезли в отделение полиции, где, как рассказал « » ее сын Максим, «долго мурыжили». Ближе к ночи она позвонила сыну и сообщила, что в квартире пройдет обыск. Позже ее поместили в изолятор временного содержания.

Цыбанева сразу призналась, что это она написала записку. Полиция провела анализ ДНК, который показал, что на бумаге сохранились следы ее кожи. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что записку написала именно она. По итогам лингвистической экспертизы был сделан вывод, что в записке содержится «негативная оценка президента России Владимира Путина».

Остается неясным, как Цыбанева прошла к могиле родителей президента, поскольку охрана на кладбище и конкретно у могилы Владимира и Марии Путиных была усилена в конце сентября. Тогда активистка Анастасия Филиппова оставила там небольшой плакат, стилизованный под страницу из школьного дневника, на котором было написано: «Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!»

По словам Максима Цыбанева, охранники кладбища и дежурившие полицейские «отвлеклись, и она как-то оставила записку».

В суде Цыбанева объяснила свой поступок так: «Я просто увидела передачу, на тот момент очень серьезную, новости какие-то были, и что-то меня прям… <…> поняла, что очень все страшно, все очень печально, погибших очень много».

Прокуратура требовала заключить Цыбаневу под стражу, поскольку она совершила «дерзкое преступление». «Она подозревается в преступлении, общественная опасность которого заключается в оскорблении памяти об умерших, усопших, чувств живых к умершим», — обосновывала необходимость ареста прокурор.

Судья отправил Цыбаневу под домашний арест до 8 ноября 2022 года, запретив ей пользоваться интернетом, телефоном и почтой. «В рамках совершенных действий это слишком жестоко, ну, а в рамках текущей ситуации в стране это очень даже неплохо», — сказал «Медиазоне» Максим Цыбанев.

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