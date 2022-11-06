Война Двести пятьдесят шестой день

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. Полностью восстановить мост российские власти обещают в декабре.

Пока фуры и другие большегрузные автомобили на мост не пускают. Для них основной маршрут на полуостров или в обратном направлении проходит через паромную переправу. В очереди на паромы стоят десятки грузовиков. Так, 5 ноября на перехватывающих стоянках для большегрузов в Темрюкском районе находилось 122 грузовика. Утром 6 ноября, пишет «Интерфакс», пресс-служба администрации Краснодарского края заявила, что очередь на паром ожидают 88 грузовиков — «фуры с продуктами и товарами первой необходимости».

Очередь из грузового транспорта в Краснодарском крае стала сокращаться после введения частичного ограничения проезда через Керченскую переправу. С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту — через Ростовскую область.

8 ноября Крымский мост на несколько часов закроют и для легковых автомобиле и автобусов.

«С 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — сообщил Минтранс РФ.

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