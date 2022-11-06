Война Двести пятьдесят шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 ноября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- Основатель Евгений Пригожин заявил о создании «центров подготовки ополченцев».
- Власти Киева рассматривают возможность эвакуации около трех миллионов человек при полном отключении электричества, сообщил глава службы безопасности городской администрации Роман Ткачук газете The New York Times.
- Российские войска ночью нанесли удары по Днепропетровской и Запорожской областям.
- The Washington Post: Белый дом просит власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с РФ.
- Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России. При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь «небольшое» количество дронов и сделали это до начала войны. Президент Украины заявил, что власти Ирана лгут. Только за один день, сказал Владимир Зеленский, украинские войска сбили 11 иранских беспилотников.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. Полностью восстановить мост российские власти обещают в декабре.
Пока фуры и другие большегрузные автомобили на мост не пускают. Для них основной маршрут на полуостров или в обратном направлении проходит через паромную переправу. В очереди на паромы стоят десятки грузовиков. Так, 5 ноября на перехватывающих стоянках для большегрузов в Темрюкском районе находилось 122 грузовика. Утром 6 ноября, пишет «Интерфакс», пресс-служба администрации Краснодарского края заявила, что очередь на паром ожидают 88 грузовиков — «фуры с продуктами и товарами первой необходимости».
Очередь из грузового транспорта в Краснодарском крае стала сокращаться после введения частичного ограничения проезда через Керченскую переправу. С 27 октября машины с неприоритетными грузами едут в Крым по альтернативному маршруту — через Ростовскую область.
8 ноября Крымский мост на несколько часов закроют и для легковых автомобиле и автобусов.
«С 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — сообщил Минтранс РФ.
«Суспильне» публикует кадры последствий ночного обстрела Запорожья
В результате ракетного удара разрушено двухэтажное здание. Как сообщил «Суспильне» владелец коммерческого предприятия, которое располагалось в этом здании, во время обстрела погиб его 45-летний сын.
Евгений Пригожин — основатель ЧВК Вагнера — заявил о создании «центров подготовки ополченцев»
В комментарии, который публикует пресс-служба компании Пригожина «Конкорд», в частности, говорится:
На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того, чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес.
Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. «Медуза») и принять на себя первый удар в случае необходимости.
Я считаю, в приграничных территориях нужно сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам и соотечественникам не скупиться на слова благодарности. Такой подход всегда был и есть на Руси.
«Центры подготовки ополченцев», следует из заявления Пригожина, будут полностью финансироваться им лично.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ВСУ стягивают бронетехнику на Херсонском направлении, заявили представители назначенной после российской оккупации администрации региона
Заместитель главы назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал в своем телеграме кадры, на которых видна колонна бронированных автомобилей.
По словам Стремоусова, видео было снято в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
«Враг будет разбит и победа будет за Россией, несмотря ни на что», — написал Стремоусов, в очередной раз призвав жителей Херсона эвакуироваться с правого берега Днепра.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«В Кремле понимают, что рационально войну уже не объяснить». Какую идеологию предложат россиянам власти — рассказывает Андрей Перцев
Несмотря на тотальную пропаганду, Кремль все больше нуждается в обновленной — хоть сколько-нибудь стройной и логичной — идеологии, которая могла бы, с одной стороны, убедительно оправдывать российскую агрессию, а с другой — также нарисовать для россиян надежный и доверительный образ будущего страны.
В образовательных учреждениях стали появляться ярко выраженные «идеологические дисциплины»: в школах проводят «Разговоры о важном», в институтах с нового учебного года введут предмет «Основы российской государственности». По данным источников «Медузы», в администрацию президента все чаще стали приглашать на мировоззренческие беседы ультраконсервативных историков и философов типа Александра Дугина — идеолога так называемого русского мира. В постах Дмитрия Медведева все чаще угадываются слог и мысли колумнистов некогда маргинальной газеты «Завтра» и ее главного редактора Александра Проханова, придерживающегося имперских взглядов.
Специальный корреспондент и политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, какие изменения проводит сейчас Кремль на идеологическом фронте.
The New York Times со ссылкой на главу департамента муниципальной безопасности городской администрации Киева Романа Ткачука сообщила, что власти не исключают эвакуации всех жителей в случае полного прекращения электроснабжения столицы Украины.
После того, как российские войска начали наносить удары по энергосистеме Украины, перебои в подаче электроэнергии возникли по всей стране. В Украине вынуждены проводить веерные отключения электроэнергии, жителей и предприятия призывают экономить электричество. Вот как сейчас выглядит жизнь в Киеве.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет, что российское руководство пытается переложить вину за неудачи на войне на командование.
Авторы обзора напоминают, что 3 ноября 2022 года генерал-майор Александр Линьков был назначен исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом России. Линьков заменяет генерал-полковника Александра Лапина, который якобы был отстранен от должности в конце октября 2022 года.
Если это подтвердится, то это последует за серией увольнений высокопоставленных российских военачальников с начала вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году были заменены командующие Восточным, Южным и Западным военными округами.
Лапина широко критиковали за плохую работу на поле боя в Украине как глава Чечни Рамзан Кадыров, так и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Эти увольнения демонстрируют, как виновным в провалах на войне выставляется высшее военное командование. Отчасти это, вероятно, попытка дистанцировать в глазах жителей России высшее руководство страны от провалов на войне.
Мэр Киева Виталий Кличко вечером в субботу в эфире телемарафона допустил, что Киев останется без света, воды и отопления.
«Мы делаем все, чтобы этого не произошло, но наши враги делают все для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», — сказал Кличко.
Он также добавил, пишет «Украина сейчас», что массовых новогодних гуляний в столице Украины не будет, а решение, устанавливать ли главную новогоднюю елку страны, пока не принято — «в первую очередь это вопрос безопасности».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители властей Ирана «соврали» в своем сообщении о поставках России лишь небольшого количества беспилотников и лишь до начала войны.
Только за один вчерашний день было уничтожено 11 «Шахедов». Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков продлил срок действия на территории региона «желтого» режима террористической угрозы.
«Соответствующий документ подписан», — сообщил Гладков в телеграме, добавив, что также на две недели продлевается срок действия постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
Белгородская область — один из приграничных регионов, главам которых указом президента РФ, подписанным в октябре, даны расширенные полномочия, в том числе они могут переселять жителей и запрещать передвижение людей и транспорта.
The Washington Post: Белый дом просит власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с РФ
Администрация США просит власти Украины публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
США также просят Украину отказаться от публичной позиции, что говорить с РФ можно будет лишь после ухода от власти Владимира Путина.
Цель просьбы якобы не в том, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой, а в том, чтобы обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы поддерживать продолжение войны на протяжении многих лет.
Российские войска, как предполагают военные эксперты, могут оставить часть территории Херсонской области, захваченной в первые недели войны, чтобы укрепить оборонительные рубежи перед зимой. В частности, выдвигаются предположения, что россияне сдадут Херсон. Назначенные Россией власти региона это отрицают. Жителям Херсона в конце октября настоятельно рекомендовали покинуть город, часть людей была «перемещена». На фото жители одного из сел в Херсонской области, находящегося возле линии фронта.
Российские войска ночью нанесли удары по Днепропетровской и Запорожской областям
Глава Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о восьми обстрелах Никопольского района, в результате которых повреждены жилые дома и административные здания. В Никополе в результате обстрела выведена из строя линия электропередачи, повреждены мебельное производство и транспортное предприятие. Жители, по его словам, не пострадали.
В Запорожской области в результате ракетного обстрела разрушено двухэтажное коммерческое здание в Запорожье. У местных властей, пишет «Политика Страны», есть данные об одном погибшем. Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе, повреждены автомобили, в жилых домах выбиты окна.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
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