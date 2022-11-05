Война Двести пятьдесят пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 ноября читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости последних часов:
- В Костроме при пожаре в кафе погибли 15 человек. По данным телеграм-каналов «112» и «ВЧК-ОГПУ», виновником возгорания стал военнослужащий.
- Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России. При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь «небольшое» количество дронов и что это произошло за несколько месяцев до начала войны в Украине.
- В Казани начали протестовать мобилизованные. Они заявили, что получили ржавые автоматы и что им не хватает еды и дров.
- В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с оплатой их работы, сообщили источники CNN.
- Судья Верховного суда аннексированной ДНР Александр Никулин стал жертвой покушения, он ранен. Никулин был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину.
- Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников станет первым вице-мэром захваченного Мариуполя. Он займется вопросами восстановления города.
- По словам источников The New York Times, в качестве основного кандидата на пост генсека НАТО в США рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд, имеющую украинские корни.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Главное из ежедневного брифинга Минобороны РФ (по ТАСС)
- За сутки ВСУ потеряли на купянском направлении более 140 человек и три танка.
- Украинская армия атаковала позиции российских войск в Херсонской области, все атаки отражены.
- В районе Великоалександровки в Николаевской области истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.
- Российские войска сорвали атаки ВСУ на краснолиманском направлении, убив более 60 украинских военных.
- ПВО РФ сбила украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников, а также перехватила 27 снарядов РСЗО HIMARS.
- Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении, убив свыше 120 военнослужащих.
Во время войны не всегда возможно быстро проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Костроме при пожаре в кафе погибли 15 человек. Телеграм-каналы сообщили, что виновником возгорания стал военный
В Костроме в кафе «Полигон» на Никитской улице в ночь на 5 ноября произошел пожар. В результате инцидента погибли 13 человек, в здании обрушилась крыша на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
Как пишет «Агентство», это самый крупный пожар в российском клубе со времен «Хромой лошади», где в 2009 году погибли 155 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало нелегальное использование пиротехники — сигнального пистолета или ракетницы.
Подозреваемого задержали. Как сообщили телеграм-каналы «112» и «ВЧК-ОГПУ», это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Как отмечает «ВЧК-ОГПУ», в кафе «Полигон» нередко приходили военные: рядом с заведением находится Военная академия радиационной, химической и биологической защиты, а также воинская часть.
Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России
При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь «небольшое» количество дронов и что это произошло за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.
Глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что Иран не считает себя стороной конфликта в Украине и что если Тегерану предъявят доказательство использования беспилотников на войне, страна «не останется равнодушной».
Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за пять лет
Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ФСБ.
С июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 миллиона. Это почти в два раза больше, чем во втором квартале 2022 года и на 1,2 миллиона больше, чем в июле — сентябре прошлого года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года.
Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. Странами — лидерами стали Абхазия (2,5 миллиона въездов) и Турция (почти 2,1 миллиона въездов).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в телеграме опрос об отказе от новогодних мероприятий на фоне войны
На данный момент в опросе приняли участие более 130 тысяч пользователей телеграма. Из их большинство — 66% — высказались за то, чтобы в этом году оставить только детские новогодние праздники.
В конце октября «Коммерсант» подсчитал, что каждый третий в каждом третьем регионе России уже приняли решение так или сэкономить иначе на новогодних праздниках из-за войны и мобилизации. Исключением стали мероприятия для детей.
Россия и КНДР возобновили железнодорожное сообщение после пандемии — на фоне заявлений США о том, что Пхеньян поставляет оружие Москве
Поезд из Северной Кореи прибыл в Россию 4 октября — через два дня после того, как США заявили, что Пхеньян тайно поставляет Москве артиллерийские снаряды для войны на Украине, пишет Reuters со ссылкой на американский аналитический центр 38 North.
Такое движение поездов наблюдается на маршруте впервые за несколько лет. Российские власти подтвердили, что РФ и КНДР возобновили железнодорожное сообщение впервые с начала пандемии. По их утверждениям, первым поездом в Северную Корею отправлены породистые лошади.
Главные фотографии предыдущего дня войны
Президент России Владимир Путин сообщил, что всего мобилизованы 318 тысяч человек, а 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Путин также подписал законы о мобилизации судимых за тяжкие преступления и о добровольческих формированиях. Издание The Insider выяснило, что к началу ноября на войне в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных ЧВК Вагнера. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, армия РФ в последние дни втрое увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта. Страны «Большой семерки» и Австралия окончательно договорились о потолке цен на российскую нефть.
«Медуза» собрала главные снимки предыдущего, 254-го дня войны.
Раненый судья из аннексированной ДНР был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину
Утром 5 ноября МВД ДНР сообщило о покушении на судью Верховного суда Александра Никулина. Он получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. Нападавшего ищут, заявило ведомство.
Никулин был председателем коллегии Верховного суда ДНР, которая в июне приговорила британцев Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. Позднее Эслина, Пиннера и Саадуна освободили в рамках обмена пленными.
Аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко — о проблемах мобилизации в РФ
Мобилизация дала [российским властям] силы, чтобы укрепить свою оборону, помогла приостановить наступление ВСУ. Но она не будет эффективна в долгосрочной перспективе. Потому что эти силы плохо подготовлены, некоторые даже не попадали на полигоны перед отправкой на фронт.
Часть этих людей деморализована, они не хотят там быть, они не хотят воевать. Есть сильное предубеждение против мобилизации. Даже эта частичная мобилизация стоила Путину дорого. Я даже не знаю, как он будет продолжать ее дальше, с учетом негативной реакции, которую она вызвала.
То есть, в то время как это позволило укрепить определенные позиции, это не решило проблему в долгосрочной перспективе. Бросая все больше плохо подготовленных солдат на передовую, не исправить проблему с логистикой, плохим командованием, когда генералы армии на передовой лично командуют локальными наступательными операциями. Это точно не исправит российскую военную бюрократию и нехватку осведомленности о событиях на линии фронта.
Я считаю, что Россия может вернуться к «добровольческим батальонам», как она это делала летом, чтобы восполнить потери в существующих частях или создавать новые. Потенциально также РФ может рекрутировать мигрантов из Средней Азии или вербовать людей в среднеазиатских странах. Но я не вижу, как Россия может исправить ситуацию в целом без тренировки новых солдат перед их отправкой на фронт.
В Кремле заявили, что пропагандистские уроки «Разговоры о важном» обязательны для посещения
«Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, которая обязательна для посещения», — сказал ТАСС начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Таким образом он ответил на вопрос, идет ли дискуссия по поводу того, обязательно ли школьникам посещать «Разговоры о важном».
Посол Украины в Германии заявил об «основаниях надеяться» на прямые поставки боевых танков Leopard 2
«У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии прямо в Украину», — сказал Алексей Макеев (цитата по «Европейской правде»).
По его словам, Германия уже «продемонстрировала лидерство» с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.
«И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Fuchs и Dingo», — сказал Макеев.
Подконтрольных России властей Херсонской области обвинили в разграблении Херсонского художественного музея
Пост об этом 4 ноября появился в аккаунте музея в фейсбуке.
С 31 октября по 3 ноября оккупационные власти завезли в музей три-четыре десятка человек, которые выносили произведения искусства и оргтехнику — все, что видели, все, до чего дотягивались их загребующие руки. О деликатном отношении к раритетам речь даже не идет — картины не упаковывали специальным образом для перевозки, а заматывали в какую-то тряпку.
Сообщается, что экспонаты были вывезены в Крым при содействии директора музея, назначенной после оккупации Херсонской области.
Сводка британской военной разведки
- Россия, вероятно, изо всех сил пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и новобранцев, призванных в армию в рамках ежегодного осеннего призыва.
- ВС РФ уже были перегружены из-за подготовки примерно 300 тысяч мобилизованных. Эти проблемы будут усугубляться осенним призывом, который, как ожидается, привлечет в армию еще 120 тысяч человек.
- Мобилизованные, скорее всего, получают минимальную подготовку или вообще не проходят ее. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них, вероятно, погибли в ходе конфликта.
- Российские силы проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава и боеприпасов. Развертывание войск с минимальной подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей.
МВД аннексированной ДНР заявило о покушении на одного из судей Верховного суда
Сообщение о покушении поступило вечером 4 ноября. Судья получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, заявили в МВД ДНР.
«Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — сообщило ведомство.
CNN: в Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с финансированием
Как рассказали источники CNN, отключение произошло 24 октября и стало большой проблемой для ВСУ. Работать перестала значительная часть терминалов, находящихся в распоряжении украинских военных, пишет CNN (сколько всего таких терминалов у ВСУ, точно неизвестно).
К отключению привели проблемы с оплатой оборудования. Украина заказала терминалы в марте и платила по 2500 долларов ежемесячно за каждый из них. К сентябрю общие траты выросли до 20 миллионов долларов. Власти Украины обратились в Лондон за помощью с оплатой, но там решили, что помощь Украине по другим направлениям приоритетнее.
Источник CNN в Пентагоне отметил, что, несмотря на заявление главы SpaceX Илона Маска, что компания будет бесплатно предоставлять Украине услуги Starlink, SpaceX и Пентагон продолжают переговоры о том, чтобы американские военные взяли оплату терминалов на себя. «Все в нашем здании знают, что мы собираемся им заплатить», — сказал собеседник CNN.
Уничтоженный «Запорожец» в городе Покровск Донецкой области
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области.
- Противник нанес шесть ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.
- На территории Беларуси проводится доукомплектование подразделений ВС РФ за счет мобилизованных, прибывающих с территории России. Мероприятия по боевой подготовке и слаживанию данных подразделений продлятся около двух-трех недель.
- По уточненным данным, 3 ноября вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области был уничтожен буксир. Еще два плавсредства получили повреждения. Также подтверждено поражение колонны россиян, ожидавшей переправы в районе населенного пункта Ольговка.
- В Херсоне российские войска пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались «эвакуироваться». Город грабят, инфраструктуру уничтожают.
Во время войны не всегда возможно быстро проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Главные новости за ночь
- Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников станет первым вице-мэром Мариуполя. Он займется вопросами восстановления города.
- По словам источников The New York Times, в качестве основного кандидата на пост генсека НАТО в США рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд, имеющую украинские корни.
- Генассамблея ООН поддержала ежегодно предлагаемую Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, но Германия, Италия и Австрия впервые проголосовали против документа.
- Банк «Тинькофф» рекомендовал сотрудникам не уезжать из России. Ранее сообщалось, что уже уехавшим из России сотрудникам советует работать из Армении, Беларуси или Казахстана.
Здравствуйте. Сегодня 255-й день с момента вторжения России в Украину. Мы продолжаем в прямом эфире следить за этой войной и событиями вокруг нее.
Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.