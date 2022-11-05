Война Двести пятьдесят пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 ноября читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.

Главные новости последних часов:

В Костроме при пожаре в кафе погибли 15 человек. По данным телеграм-каналов «112» и «ВЧК-ОГПУ», виновником возгорания стал военнослужащий.

Иран впервые подтвердил поставку беспилотников России. При этом в Тегеране утверждают, что передали Москве лишь «небольшое» количество дронов и что это произошло за несколько месяцев до начала войны в Украине.

В Казани начали протестовать мобилизованные. Они заявили, что получили ржавые автоматы и что им не хватает еды и дров.

В Украине отключились 1300 терминалов Starlink из-за проблем с оплатой их работы, сообщили источники CNN.

Судья Верховного суда аннексированной ДНР Александр Никулин стал жертвой покушения, он ранен. Никулин был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников станет первым вице-мэром захваченного Мариуполя. Он займется вопросами восстановления города.

По словам источников The New York Times, в качестве основного кандидата на пост генсека НАТО в США рассматривают канадского вице-премьера и министра финансов Кристю Фриланд, имеющую украинские корни.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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