В бывшей колонии в Луганской области удерживают мобилизованных, которые отказались воевать «Медиазона» рассказала, как им угрожают тюремными сроками и заставляют вернуться на фронт

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Мобилизованные на полигоне под Луганском. 6 октября 2022 года Michael Kalyanov / Ura.ru / ТАСС

Летом 2022 года стало известно о существовании специальных лагерей для российских военных, пытавшихся уволиться со службы во время войны с Украиной. По данным СМИ, через эти лагеря могли пройти сотни россиян. Теперь в так называемых «центрах восстановления боевой готовности» оказываются мобилизованные, отказавшиеся воевать. рассказала, что с ними происходит.

В конце октября проект Astra опубликовал видеозапись с участием мобилизованных, которых удерживали в подвале в городе Рубежное Луганской области на территории аннексированной ЛНР из-за их отказа возвращаться на передовую.

По словам их близких, призывников без подготовки отправили в зону боевых действий, где они попали под минометный обстрел. Вернувшись в воинскую часть, они получили приказ снова идти на передовую — как рассказал друг одного из военных, «без четко поставленной задачи, без необходимого набора вещей для выполнения непонятных задач». Когда они отказались, у них забрали оружие и посадили их в подвал, откуда позже отправили в военную комендатуру в Рубежном.

«В военной комендатуре всех посадили в камеру, непригодную для нахождения там людей. Спустя 10 дней нахождения в камере приехали сотрудники прокуратуры и в ультимативной форме предоставили два варианта: идти на передовую или уголовное наказание в виде 10 лет строгого режима», — рассказал Astra друг удерживаемого мобилизованного. Позже примерно 20 призывников перевезли на территорию бывшей колонии в Перевальском районе Луганской области.

Одним из тех, кто оказался в колонии, был 37-летний мобилизованный Федор Тришин (имя изменено). Его жена рассказала «Медиазоне», что он получил повестку 22 сентября. В тот же день его отправили в воинскую часть. Медицинскую комиссию, рассказывает женщина, ее муж не проходил. За время подготовки Тришин «два-три дня выезжал на полигон, еще один раз стрелял из БМП, после чего машина сломалась». Вскоре мобилизованных перебросили в Луганскую область. В начале октября он оказался рядом с городом Сватово в Луганской области.

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Тришин рассказывал жене по телефону о частых обстрелах. Он также говорил, что их никто не прикрывает, что «подготовки вообще никакой, а команды выполнять приходится». 16 октября 10 мобилизованных, включая Тришина, написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях.

По словам жены мобилизованного, сначала «отказников» уговаривали вернуться на передовую, а потом стали угрожать и запугивать. Через несколько дней им пообещали отвезти их «в реабилитационный центр в Луганске», а вместо этого доставили в бывшую колонию в Перевальске. Об условиях содержания в этом лагере «Медиазоне» рассказывали контрактники, побывавшие там.

«Питание один раз в сутки. Иногда сутки не кормили вовсе. Средствами личной гигиены и предметами первой необходимости, в том числе комплектами постельного и нижнего белья, мы не обеспечивались. Спали на железных кроватях с голым матрацем, а кому не хватало шконок, просто на полу, на матраце», — рассказывал изданию один из контрактников.

В лагере солдат заставляли грузить боеприпасы и требовали от них продолжить службу на фронте. Некоторых вывозили на передовую силой, других отправляли в подвалы. «Пацанов встретили, кто после „ямы“ — отхераченные. Все синие, спина вся синяя, ноги все синие. В машину закидывали, увозили, херачили, привозили. На голову черную ленту одевали, чтобы не видели», — писал отцу другой контрактник.

Федор Тришин об избиениях жене не рассказывал, но она уверена, что он не мог передать всех подробностей, поскольку во время телефонных разговоров за военными наблюдают.

Когда рядом они стоят, он ничего не говорит, просто: «У меня все хорошо. Как дома, как вы?» Начинаешь задавать какие-то вопросы — он соскакивает с них. А вот когда он позвонил числа 25-го с другого телефона, то есть никого рядом не было, он уже рассказал, что находится на территории, что условия отвратительные, что никто ничего не говорит и никто никаких документов на них не составлял, только давят морально, заставляют рапорта какие-то писать под диктовку. [Угрожают:] «А если не согласитесь, мы вас вывезем на передок насильно». Ну, типа, будете, грубо говоря, мясом Вагнера.

По словам супруги мобилизованного, военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях, понимали, что им придется понести ответственность, но они думали, что «все будет по закону». «Ну, их осудят. Они были готовы к этому, но все в рамках закона. То есть никто не знал, что их посадят в эти лагеря какие-то и будут так относиться», — рассказала она.

Что происходит в лагерях для «отказников»

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Что происходит в лагерях для «отказников»

В Луганской области держат в заключении десятки или сотни российских солдат, решивших уволиться со службы. Их пытаются отправить обратно на фронт