В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

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На ютьюб-канале Rus_GamerPro 17 октября опубликовали видеообращение мобилизованных москвичей и жителей Московской области, записанное 8 октября. Они рассказали, что в ближайшее время их отправят под Лиман для участия в «одном из эшелонов нападения». При этом солдаты отметили, что на передовую их посылают с «ржавым, прикипевшим и заедающим» оружием и без подготовки — на стрельбах они побывали лишь раз. На следующий день после съемки мобилизованные оказались в Луганской области. Позднее они записали еще одно видео — оно оказалось в распоряжении редакции « », но его участники попросили не публиковать запись. "Медиазона" рассказала их историю.

Большинство мобилизованных с опубликованного видео были призваны в армию с 23 по 25 сентября — в первые дни после начала мобилизации в России. По словам сестры одного из них, повестку ее брату принесли 22 сентября, а 25-го прямо из военкомата его отправили в военную часть в деревню Алабино под Наро-Фоминском. Там он провел несколько дней, которых хватило, чтобы купить за свои деньги необходимую экипировку.

Rus_GamerPro

Затем мобилизованных перевезли «в расположение» неподалеку от села Никитовка в Белгородской области, где они провели три дня. Потом их отправили в село Хохлово, а оттуда в Луганскую область. Обучения они так и не прошли, пишет «Медиазона».

Мобилизованных определили в 1-й взвод 2-й роты 15-го мотострелкового полка . По их рассказам, их привезли в район Сватово 9 октября и высадили «в небольшом лесочке». На следующий день им выдали неработающую рацию. Позже ее заменили, но новая «не добивала», поэтому у них не было связи «ни со штабом, ни с командиром роты, ни со 2-м взводом, ни с 3-м взводом». Всего на позиции находились около 30 человек, включая одного механика-водителя БМП, хотя самой боевой машины не было.

Военные рассказали, что вооружили их практически одними автоматами: не было ручных гранат, выстрелов к ручному противотанковому гранатомету (РПГ), один из пулеметов был сломан. Вскоре командир роты поставил взводу задачу — «встретить колонну противника». На возражения мобилизованных, что никто из них ни разу не стрелял из РПГ, офицер ответил: «Давайте я вас сейчас на первую линию отправлю, там пристреляете свое оружие».

Вечером 12 октября рядом с позицией 1-го взвода начала бить украинская артиллерия. Примерно через час мобилизованные увидели, что со стороны передовой движется группа из 30-40 российских военнослужащих.

Мы подошли к ребятам, спрашиваем, что происходит, сдана ли деревня. Они ответили: «Бой в деревне проигран, нас побили минометами, мы отходим». Там было примерно две роты, 5-я и 6-я роты, точно такие же мобилизованные, как мы. Один из них сказал, что скоро будет танковый бой.

Вскоре мимо позиций 1-го взвода в сторону передовой проехали четыре российских танка с включенными фарами. Примерно через 20 минут мобилизованные услышали звуки артобстрела, а потом увидели танки, возвращающиеся малым ходом и с выключенными огнями, пишет "Медиазона".

«Мы все резко собрали свои автоматы, бронежилеты, личные сумки и просто пошли в сторону, куда поехали танки», — рассказали военные. По их словам, офицеры пытались остановить отступление, но когда рядом начала бить артиллерия, «как тараканы разбежались».

Офицеры прыгнули в свои машины и уехали с блокпоста моментально. Танкисты просили рацию — у них не было связи с командованием. Мы им отдали свою рацию. Также они просили оружие: «Ребят, есть автомат у вас свободный?»

Взвод продолжил отступление и через 20-25 километров наткнулся на блокпост бойцов из самопровозглашенной ЛНР. До него добрались только 15 человек. По словам солдат, ночью они попали под артобстрел и о судьбе тех, кто не дошел до блокпоста, они ничего не знают.

На блокпосту у мобилизованных забрали оружие, бронежилеты и каски. Потом им сказали: «Ребят, делайте что хотите, короче, только ********** [отстаньте] от нас».

14 октября мобилизованные ушли с блокпоста и через некоторое время встретили российских военных на БМП, которые согласились их подвезти до Сватово. Там они спрятались в пустующем доме, опасаясь, что их отправят обратно на передовую. На блокпосту они слышали, что командиры в подобных случаях якобы рвут военные билеты, заранее «списывая» солдата как погибшего или пропавшего без вести, пишет «Медиазона».

Из Сватово оставшиеся 13 мобилизованных вместе с другими отступающими подразделениями отправились к российской границе.

23 октября «Медиазона» связалась с мобилизованным по имени Владислав. Он сообщил, что остатки 1-го взвода и другие мобилизованные, отступавшие из-под Сватово, добрались до военной части в Белгородской области. По его словам, расследованием произошедшего занялись Генеральная прокуратура, ФСБ и «много кто еще».

В разговоре с журналистами Владислав сказал, что надеется добиться наказания для командиров, отправивших на передовую необученных и фактически безоружных новобранцев. Он также добавил, что, по его сведениям, с похожими жалобами в прокуратуру обратились около 200 человек. Вечером того же дня Владислав написал корреспонденту «Медиазоны», что они с товарищами «наверное, снова куда-то поедут». С тех пор его телефон был недоступен.

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