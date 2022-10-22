С момента объявления мобилизации в России прошел месяц. За это время погиб как минимум 41 мобилизованный, подсчитали «Медиазона» и «Би-би-си»

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Журналисты « » и «Русской службы Би-би-си» вместе с командой волонтеров установили по , что с начала войны России с Украиной погибли не менее 7822 российских военнослужащих.

По данным к 21 октября, как минимум 41 погибший — это мужчины, мобилизованные за последний месяц («частичная мобилизация» в России была объявлена 21 сентября). Часть этих потерь — небоевые: люди умирали в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях до отправки на фронт.

Потери среди отрядов добровольцев показали самый значительный рост с начала войны, а число этих потерь становится сопоставимо с потерями в ВДВ и мотострелковых войсках: добровольцы — больше 800 человек, ВДВ и мотострелковые войска — больше 1200, отмечает "Медиазона".

Кроме того, чаще других гибнут солдаты из национальных республик — в лидерах Дагестан и Бурятия.

Сейчас идет восьмой месяц войны. За полгода после начала вторжения в Украине погибло больше российских военнослужащих, чем за всю Вторую чеченскую войну, пишет "Медиазона".

Минобороны РФ лишь трижды сообщало о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на войне погибли 5937 российских солдат.

12 октября издание , ссылаясь на действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб, сообщило, что России на войне превысили 90 тысяч человек.

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