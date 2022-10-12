«Важные истории»: безвозвратные потери России на войне против Украины превысили 90 тысяч человек

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Безвозвратные потери российской армии в Украине составляют более 90 тысяч человек, сообщило издание , ссылаясь на слова двух источников: действующего сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб.

В безвозвратные потери включают людей, которые погибли, пропали без вести, умерли от ран или получили ранения, которые не позволяют им вернуться к военной службе.

Информация источников «Важных историй» близка к оценкам, которые ранее давали министерства обороны США и Великобритании. В августе в Пентагоне говорили, что с начала войны погибли или получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военных. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил в сентябре, что общие потери российский армии превышают 80 тысяч человек, из них примерно 25 тысяч человек погибли.

Минобороны РФ лишь трижды сообщало о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на войне погибли 5937 российских солдат.

Согласно открытым источникам, по состоянию на 7 октября известно о гибели 7184 россиян, участвовавших в войне в Украине, сообщили «Русская служба Би-би-си» и , изучившие официальные сообщения о погибших.

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что по состоянию на утро 12 октября со стороны России погибли более 63 тысяч человек.

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