Война Двести тридцать первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 октября читайте здесь.

Главные новости:

ФСБ объявила о задержании восьмерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту и предотвращении терактов в Брянске и Подмосковье, которые «готовили украинские спецслужбы». В ГУР Минобороны Украины отказались от комментариев, заявив, что «вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ — чушь».

Власти Ростовской и Курской областей 11 октября объявили о начале «второй волны» мобилизации. В Кремле заявили, что «никаких новых волн» мобилизации нет.

Польский оператор заявил об утечке одной из веток трубопровода «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Европу. Власти Польши сообщили, что не считают произошедшее диверсией.

Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела Авдеевки российскими войсками утром 12 октября погибли как минимум семь человек, еще восемь человек получили ранения.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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