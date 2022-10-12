Война Двести тридцать первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 октября читайте здесь.
Главные новости:
- ФСБ объявила о задержании восьмерых подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту и предотвращении терактов в Брянске и Подмосковье, которые «готовили украинские спецслужбы». В ГУР Минобороны Украины отказались от комментариев, заявив, что «вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ — чушь».
- Власти Ростовской и Курской областей 11 октября объявили о начале «второй волны» мобилизации. В Кремле заявили, что «никаких новых волн» мобилизации нет.
- Польский оператор заявил об утечке одной из веток трубопровода «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Европу. Власти Польши сообщили, что не считают произошедшее диверсией.
- Глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрела Авдеевки российскими войсками утром 12 октября погибли как минимум семь человек, еще восемь человек получили ранения.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Также Песков заявил, что Илон Маск не общался с президентом России Владимиром Путиным перед тем, как изложил в Twitter свои предложения по прекращению войны в Украине.
«Нет, это неправда», — сказал Песков, воздержавшись от более развернутых комментариев, сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой новой волны мобилизации в России нет
Так он ответил на вопросы журналистов, попросивших прокомментировать заявления ряда глава регионов, сообщивших, что у них началась «вторая волна» мобилизации.
«Никакой новой волны (мобилизации) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Baza рассказывает историю московского студента Ильи, который получил отсрочку от мобилизации, уведомил об этом военкомат, но, тем не менее, его уже дважды задерживала полиция якобы за уклонение от призыва.
Первый раз Илью задержали 9 октября, пишет Baza. Полицейские не смогли объяснить причину задержания — просто пояснили, что сработала система распознавания лиц. Студента отвезли сначала в отдел полиции, а затем в военкомат. В военкомате Илье принесли извинения за ошибку и отпустили.
Однако, через два дня его вновь задержали полицейские по системе распознавания лиц. Полицейские связались с военкоматом — выяснилось, что после первого задержания Илью не удалили из системы и он продолжал значиться уклонистом, пишет Baza.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Папа римский Франциск заявил, что осуждает «безжалостные» бомбардировки украинских городов
Глава Римско-католической церкви, сообщает Reuters, также призвал остановиться, «тех, в чьи руках судьба войны».
Глава Ростовской области Василий Голубев вчера заявил, что регион получил «новое мобилизационное задание», о начале «второго этапа» мобилизации заявила и пресс-служба правительства Курской области.
Сегодня информагентство «ДОН 24» распространило видеоинтервью военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова, в котором он, в частности, заявил, что никаких «волн» мобилизации не существует. «Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленные численности; численность — 300 тысяч человек», — цитирует интервью военкома РИА Новости.
В указе о «частичной мобилизации», подписанном Путиным 21 сентября, пункт о численности подлежащих призыву на войну засекречен. Минобороны РФ заявляло, что мобилизовать планируется 300 тысяч человек. Источники, в том числе «Медузы», говорили, что речь идет более чем об одном миллионе человек.
Данные о том, сколько человек собираются мобилизовать в конкретном регионе, также засекречены.
Оливер Александр, занимающийся расследованиями на основе открытых данных, считает, что на рентгеновском снимке, опубликованном ФСБ, снят не тот же грузовик, что показан на записи с камер видеонаблюдения на въезде на Крымский мост. Почему это так — он подробно объясняет в своем твиттере.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать заявления ФСБ о том, что украинские спецслужбы причастны к взрыву на Крымском мосту и подготовке терактов в Брянске и Подмосковье.
«Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ — чушь. Это фейковые структуры, которые обслуживают режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем», — заявил «Суспильне» представитель пресслужбы ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Польский оператор заявил об утечке на одной из веток трубопровода «Дружба», по которому РФ поставляет нефть в Европу
Согласно сообщению компании Pern, системы автоматизации оператора выявили утечку поздно вечером 11 октября на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Полоцка.
«Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений», — заявили в Pern.
Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке о ситуации в Украине рассказывает об опыте применения российскими войсками дронов:
- Россия использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства, по крайней мере, с августа 2022 года, включая вариант Shahed-136 («Шахид-136»). Эти дроны, в частности, были задействованы в массированном обстреле 10 октября 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, Россия запустила в общей сложности 86 БПЛА «Шахид-136». Украинские военные заявляют, что 60% дронов, которые российские войска использовали 10 октября, были сбиты.
- Эти беспилотники медлительны и летают на малых высотах, что позволяет легко поражать одиночные дроны с помощью обычных средств противовоздушной обороны. Существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атаковав несколькими беспилотниками одновременно.
- Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 километров, «Шахид-136» может нести лишь небольшое количество взрывчатки. Вряд ли он сможет удовлетворительно справиться с задачей нанесения ударов в тылу противника, для которой Россия, вероятно, собиралась использовать такие дроны.
- Поскольку российская военная авиация все еще ограниченно эффективна над украинской территорией, отсутствие возможности стабильно наносить надежные и точные удары, вероятно, является одним из самых слабых мест в боевом потенциале российских войск в Украине.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
WP: Байден просил Зеленского не говорить, что США недостаточно помогают Украине
Президент США Джо Байден в ходе частного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что ему будет трудно добиться, чтобы конгресс выделил дополнительную помощь Украине, если украинский лидер будет говорить, что этой помощи недостаточно. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова бывшего сотрудника Белого дома.
ФСБ продолжает отчитываться о предотвращенных терактах, которые, по версии спецслужбы, готовила украинская сторона. Сначала ФСБ рассказала о планах украинских спецслужб устроить теракт на терминале в Брянске, а теперь отчиталась о задержанном в Подмосковье «агенте СБУ», который «готовил теракт с применением ПЗРК „Игла“», пишет РБК.
Переносные зенитные ракетные комплексы, заявили в ФСБ, подозреваемый перевез транзитом через Эстонию, спрятав в тайнике в автомобиле.
Слушайте подкаст «Медузы» об украинских спецслужбах
ФСБ в рамках отчета о расследовании взрыва на Крымском мосту опубликовала видео досмотра фуры, в которой перевозили взрывчатые вещества. Видео досмотра, снятое камерой наблюдения, появилось в телеграм-каналах через несколько часов после взрыва, но опубликованная ФСБ съемка более высокого качества. Также спецслужба показала рентгеновский снимок содержимого фуры, сделанный перед въездом на мост. Результаты рентгеновского обследования фуры ничего подозрительного в ее грузовом отсеке не выявили.
В учебном центре в Свердловской области умер призванный на войну в рамках «частичной мобилизации»
Депутат Госдумы Максим Иванов, курирующий ситуацию с мобилизованными на Урале, рассказал ТАСС, что мужчина пожаловался в медпункт на ухудшение здоровья. «У него остановилось сердце, четырежды врачи возвращали его к жизни, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сказал Иванов, добавив, что органы военного следствия и военной прокуратуры занимаются ситуацией.
74.RU, в свою очередь сообщает, что умер 27-летний призывник из Челябинской области Максим Родионов.Он проходил обучение после мобилизации в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Факт смерти мобилизованного подтвердил глава администрации военного городка Андрей Пульников.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Как утверждает пропаганда, одна из задач российского вторжения в Украину — борьба против «нравственного разложения Запада» и «сексуальной вседозволенности». Российские политики и прокремлевские журналисты рассказывают аудитории о «разврате» в украинской армии, приравнивают гомосексуальность к педофилии — а себя представляют героическими борцами за «нормальное будущее».
Какой бы нелепой ни была эта риторика, в ней нет ничего нового или уникального: она процветает при самых разных диктатурах, от Германии при Гитлере и Италии при Муссолини до Гамбии и Уганды в XXI веке.
«Медуза» на множестве примеров объясняет, почему диктаторы — как левые, так и правые — всегда преследуют ЛГБТ-людей.
Певица Земфира рассказала, что вечером 11 октября встретилась с Аллой Пугачевой на своем концерте в Тель-Авиве. Совместную фотографию с Пугачевой Земфира опубликовала в инстаграме, написав:
Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене) А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны.
ФСБ России сообщила, что в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, которых подозревают в участии в подготовке преступления, сообщает «Интерфакс».
«Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», — заявили в российской спецслужбе.
В ведомстве добавили, что всего следователи подозревают в причастности к взрыву на Крымском мосту 12 человек.
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