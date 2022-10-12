ФОМ: 78% россиян поддержали аннексию украинских территорий
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Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 80% россиян поддержали «присоединение» самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.
В опросе приняли участие полторы тысячи человек в 53 субъектах России. По результатам исследования, 78% опрошенных поддержали аннексию, 7% высказались против. Остальные либо затруднились с ответом, либо заявили, что согласны с аннексией «только некоторых территорий».
37% респондентов считают, что «референдумы» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР было проведены своевременно, а 44% думают, что их нужно было провести раньше. 6% заявили, что «референдумы» не стоило проводить. Похожие ответы были получены на аналогичный вопрос о Херсонской и Запорожской областях.
78% россиян, согласно опросу, считают, что результаты «референдумов» в самопровозглашенных республиках отражают мнение большинства жителей этих территорий. На вопрос о Херсонской и Запорожской областях показатель уверенности в честности «голосования» снизился до 68-69%, а количество не ответивших на вопрос выросло до 22-23%. При этом только 7-8% респондентов считают, что «референдумы» не отражают мнение большинства жителей аннексированных территорий.
Ранее аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам исследования, 77% россиян считают, что «референдумы» прошли без серьезных нарушений, 11% уверены в обратном. 75% опрошенных «положительно отнеслись» к аннексии самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. 83% респондентов считают, что «Россия должна защищать интересы жителей этих территорий».