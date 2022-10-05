Таблоид сообщил, что из эфира российских радиостанций убрали Аллу Пугачеву. На «Русском радио» заявили, что ее песен нет уже очень давно

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сообщила, что в эфире «Русского радио» нет песен Аллы Пугачевой, поскольку певица давно не выпускала новые композиции, пишет ТАСС.

Так в компании прокомментировали публикацию издания Solenka.info, которое утверждает, что из радиоэфира в России негласно убрали песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и ряда других артистов.

«Если говорить о песнях Аллы Пугачевой, ее песен в эфире „Русского радио“ нет уже очень долгое время, и это связано с отсутствием новых композиций певицы, которые соответствовали бы запросам нашей аудитории», — заявили в «Русской медиагруппе».

Говоря об исчезновении песен ряда исполнителей из эфиров других радиостанций, в медиагруппе отметили, что «это их личное дело и эфирная политика».

В «Европейской медиагруппе», куда входят в том числе радиостанции «Ретро FM» и «Дорожное радио», сообщили РИА Новости, что музыкальные редакторы ориентируются на чарты, фокус-группы и хит-парады, когда составляют плей-листы. При этом в эфире «Ретро FM» звучат песни Аллы Пугачевой, выпущенные более чем 20 лет назад.

В сентябре Алла Пугачева попросила министерство юстиции РФ объявить ее «иностранным агентом» после того, как такой статус присвоили ее мужу, комику . Минюст РФ проигнорировал заявление Пугачевой.

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