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Издание The Village опубликовало мастер-план развития Мариуполь (город в Донецкой области Украины), который был практически полностью разрушен весной 2022 года российскими войсками — а осенью аннексирован Кремлем вместе с самопровозглашенными республиками Донбасса и оккупированными частями Запорожской и Херсонской областей.

Документ, охватывающий период до 2035 года, подготовлен Единым институтом пространственного планирования (бывший Институт Градплана Москвы) по заказу Минстроя РФ. Как он оказался в распоряжении издания, не уточняется. Но то, что такой документ разрабатывается, было известно.

Редакция The Village поделилась с «Медузой» копией мастер-плана — ее можно скачать здесь (файл может не открыться без VPN у читателей в России).

В плане указано, что проектное население Мариуполя в 2022 году составляет 212 тысяч человек. До начала войны в городе жили 450 тысяч человек. Во время осады Мариуполя по самым скромным оценкам погибли более 20 тысяч человек. Еще десятки тысяч жителей покинули город, став беженцами.

Согласно плану, уже к 2025-му в оккупированном Россией Мариуполе будет 350 тысяч жителей, довоенного уровня численности населения он, по мнению властей РФ, достигнет к 2030-му, а еще через пять в нем будут жить полмиллиона человек.

Первоочередными задачами называются:

восстановление объектов индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов, строительство быстровозводимых многоквартирных домов; создание мест приложения труда в востребованных областях экономики; восстановление жизнеобеспечивающей, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; сохранение и восстановление природных территорий, внедрение экологически чистых технологий производства, благоустройство территорий.

Согласно документу, уже по итогам 2022 года проектировщики намерены возвести и отремонтировать в Мариуполе 2 240 000 квадратных метров жилья, до 2025-го — еще 2,76 миллиона квадратных метров, до 2030-го — еще 2,5 миллиона квадратных метров, и до 2035-го — еще 1,25 миллиона квадратных метров. Максимальная высота застройки составит 15 этажей, а в центре города — десять. Также за 13 лет в городе обещают построить и отремонтировать 105 детских садов, 92 школы, 19 поликлиник.

Приоритетной отраслью занятости в Мариуполе, как и раньше, предлагается оставить «обрабатывающие производства». Они включают металлургию, машиностроение, производство пищевых продуктов, химическую промышленность, занимая 23% от всех возможных мест приложения труда. 18% заложены на прочие отрасли (здравоохранение, социальные услуги и «деятельность по уходу с обеспечением проживания»), еще 17% мест занятости зарезервированы на госуправление и оборону.

Отдельный слайд в презентации посвящен восстановлению металлургических комбинатов имени Ильича и «Азовсталь». На этих предприятиях, принадлежащих богатейшему бизнесмену Украины Ринату Ахметову, держали длительную оборону военнослужащие ВСУ и бойцы . Российский мастер-план предполагает создание на территории «Азовстали» технопарка с несколькими заводами сопряженных производств. Предприятия должны обеспечить рабочими местами 9,2 тысячи человек.

Кроме того, в историческом центре Мариуполя предлагается восстановить Покровский храм, ДК «Азовсталь», швейную фабрику «Фея», чулочную фабрику, Театральный сквер, Школу искусств и Драматический театр, который использовался мирными жителями как бомбоубежище и был взорван 16 марта. В результате бомбардировки, ответственность за которую власти Украины и мировое сообщество возлагают на Минобороны РФ, погибли, по разным оценкам, от 300 до 600 жителей Мариуполя.

Судя по презентации, планирование оккупированного Мариуполя во многом опирается на оригинальный городской генплан 2012 года и, в частности, предполагает включение в границы города аэропорта (расположен в пяти километрах восточнее) и прилегающих к нему территорий.

Значительная часть плана посвящена развитию транспортной сети города. Среди прочего предложены следующие проекты:

восстановление трамвайной сети общей протяженностью 116,3 километра;

замена троллейбусной сети на сеть электробусов протяженностью 97 километров;

увеличение существующей автобусной сети на 35 километров — до 136,9 километра;

развитие велосипедной сети протяженностью 63 километра.

Эксперт по городскому планированию, к которому обратились за комментарием журналисты The Village, заявил на условиях анонимности, что предлагаемый мастер-план развития оккупированного Мариуполя не имеет никакой социальной составляющей, не несет в себе образа будущего и жизнеспособен только в очень краткосрочной перспективе.

Парадоксально, что восстановление начинается с исторического центра и «Азовстали». Советские микрорайоны, наиболее плотные и сильно пострадавшие, где крова лишились десятки тысяч, запланированы к восстановлению на после 2030 и 2035 годов. Где до этого будут жить люди, лишившиеся крова?

Документ, сделанный без участия городской общественности, не может называться мастер-планом. Судя по всему, реальная задача документа — не долгосрочное стратегическое развитие, а очень конкретная тактическая история: быстро скрыть следы войны в центре, создать жизнерадостную картинку на небольшом клочке городского пространства. Не ради жителей города, а ради зрителей, которые увидят эту картинку.