В ДНР заявили, что драмтеатр в Мариуполе был взорван изнутри, а при разборе его завалов «обнаружены 14 тел» (ранее сообщалось о 300 погибших)

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Драматический театр в Мариуполе был взорван изнутри, а при разборе его завалов нашли останки 14 погибших. Об этом РИА Новости заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры самопровозглашенной ДНР Алексей Куцурубенко.

«При проведении следственных действий, осмотра здания драмтеатра Мариуполя нами обнаружены 14 тел. Других останков не обнаружено. В связи с чем говорить о том, что там погибли 300 человек, является надуманным тезисом и фейком», — сказал Куцурубенко, добавив, что разбор завалов и осмотр помещений театра завершен.

По его словам, следствие пришло к выводу, что драмтеатр был взорван не в результате авиаудара, а из-за детонации «безоболочного взрывного устройства», заложенного внутри здания. «При разборе завалов не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — отметил представитель прокуратуры ДНР.

В материалах уголовного дела имеются свидетельские показания о том, что за несколько дней до взрыва неизвестные люди в военной форме занесли в театр какие-то ящики. «Мы предполагаем, что, возможно, именно эти ящики и сдетонировали», — сказал Куцурубенко.

Во время войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

Взрыв в драматическом театре Мариуполя, где мирные жители укрывались от обстрелов, произошел 16 марта. Украинские власти назвали произошедшее российским авиаударом. Минобороны РФ заявило, что здание театра заминировали и взорвали бойцы украинского батальона «Азов».

Спустя примерно неделю после взрыва городской совет Мариуполя заявил, что в результате взрыва погибли почти 300 мирных жителей. В начале мая информационное агентство Associated Press, опираясь на собственные расчеты, сообщило, что число погибших могло достичь 600 человек.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в апреле возложила ответственность за взрыв драмтеатра на российскую армию, назвав это военным преступлением.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) в июне также заявила, что театр атаковали российские войска, по всей видимости, намеренно. На здание сбросили две авиабомбы. В результате погибли как минимум 12 человек, «а, вероятно, гораздо больше». Оценка числа жертв со стороны AI оказалась ниже предыдущих, так как, по данным организации, за несколько дней до атаки много людей покинули театр, а оставшиеся укрывались в подвалах и выжили при ударе.

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