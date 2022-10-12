Владимир Зеленский и народ Украины номинированы на премию имени Сахарова

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Европарламент объявил номинантов премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова — главной награды Евросоюза в области прав человека.

В список номинантов 2022 года попали граждане Украины, президент Владимир Зеленский, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, , бразильская активистка и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в мае 2022 года.

Кандидатуру Зеленского поддерживает партия «Европейские консерваторы и реформисты», а украинцев номинировали «Обновляя Европу» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». «Европейская народная партия» предложила присудить награду имени Сахарова «храброму народу Украины», представленному в лице Владимира Зеленского.

19 октября Европарламент выберет победителя. Церемония награждения состоится 14 декабря на сессии в Страсбурге.

В разные годы лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов. В 2020 году премию имени Сахарова присудили белорусской оппозиции, а в 2021 году — российскому политику Алексею Навальному.

В октябре 2022 года правозащитникам из России, Украины и Беларуси присудили Нобелевскую премию мира.

Подробнее о Нобелевской премии в 2022 году

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Почему именно так? Рассказывает Ян Рачинский — председатель правления «Мемориала» (который стал одним из лауреатов)

Подробнее о Нобелевской премии в 2022 году

Нобелевскую премию мира дали правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Почему именно так? Рассказывает Ян Рачинский — председатель правления «Мемориала» (который стал одним из лауреатов)