В столкновениях на Западном берегу Иордана убили журналистку «Аль-Джазиры»

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Журналистка арабского телеканала «Аль-Джазира» Ширин Абу Акле погибла в ходе перестрелки на Западном берегу реки Иордан.

По сведениям самого телеканала, 51-летняя журналистка освещала рейд израильских военных в лагере палестинских беженцев в городе Дженин, где утром 11 мая завязалась перестрелка. В ходе конфликта Абу Акле, на которой был бронежилет с надписью «Пресса», ранили в голову. Журналистку доставили в госпиталь, но спасти не успели. Вместе с ней был ранен репортер издания Al-Quds Али Самоди, он находится в больнице в стабильном состоянии.

Palestinian journalists protest against the killing of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh in front of the office of Al-Jazeera news in Gaza City, 11 May 2022 Mohammed Saber / EPA / Scanpix / LETA

«Аль-Джазира» возложила вину за убийство Ширин Абу Акле на израильские силы безопасности, назвав его «хладнокровным ужасающим преступлением, нарушающим международные нормы». В Армии обороны Израиля утверждают, что журналистку могли убить случайным огнем вооруженные палестинцы.

Ширин Абу Акле, родившаяся в арабской семье в Иерусалиме и имевшая гражданство США, работала на телеканале «Аль-Джазира» с 1997 года.