Пентагон: с начала войны от 70 до 80 тысяч российских военных погибли или получили ранения

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Потери российской армии в Украине убитыми и ранеными с начала войны составили 70-80 тысяч человек. Такую оценку озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, сообщает CNN.

«Есть основания предполагать, что россияне потеряли 70 или 80 тысяч человек менее чем за шесть месяцев (войны)», — сказал Каль. Он подчеркнул, что речь идет о примерных потерях как убитыми, так и ранеными.

Каль назвал такие потери «значительными», отметив, что Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

В конце июля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что потери России в Украине могли составить 15 тысяч военнослужащих убитыми и около 45 тысяч ранеными. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес еще в конце апреля заявлял, что в Украине погибли 15 тысяч россиян.

и «Би-би-си» на основе открытых данных к 8 августа подтвердили, что в Украине погибли 5424 солдата и офицера из России.

Согласно информации украинского Генштаба на 8 августа, с начала войны погибли более 42 тысяч российских военных.

Россия после вторжения в Украину лишь дважды официально сообщала о своих военных потерях. 2 марта Минобороны РФ заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых.

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