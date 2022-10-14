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Учения с участием мобилизованных. Октябрь 2022 года Станислав Красильников / ТАСС

После начала мобилизации министерство обороны России заявило, что перед отправкой на войну в Украину люди, призванные в армию, проходят боевое слаживание, а также медицинскую, тактическую, огневую и инженерную подготовку. Однако сами призывники опровергают эти утверждения. Мобилизованные оказываются на фронте уже через считанные дни после призыва. «Медуза» рассказывает, что известно о тех, кто уже погиб.

Что известно о погибших

Москва

10 октября в Украине погиб 28-летний Алексей Мартынов, начальник одного из отделов в правительстве Москвы. «Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт через несколько дней», — написала заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева.

Московская область

7 октября в Украине погиб житель Подмосковья по имени Никита (его фамилия не называется). Вместе с ним был мобилизован его коллега по работе Николай, они работали в одной компании. Их мобилизовали 23 сентября, а затем отправили в 27-ю мотострелковую бригаду, прикомандированную к Таманской дивизии. Николай получил ранение — 10 октября он попал в госпиталь в Луганской области.

Как сообщила «Сирена», в разговоре со своими близкими Николай рассказал, что мобилизованные не проходили подготовку перед отправкой на фронт. «27-я бригада — это вообще мясо, куда мобилизованных всех кинули. Одно мясо просто приезжает [с поля боя]. Некоторых даже опознать не могут — обгоревшие, либо лица нет, либо головы нет», — рассказал он.

Санкт-Петербург

7 октября под Лисичанском в Луганской области погиб адвокат Невской коллегии адвокатов Андрей Никифоров. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков. Никифорова мобилизовали 25 сентября.

Челябинская область

Власти Челябинской области 13 октября сообщили о смерти пяти мобилизованных на территории Украины. По данным «Русской службы Би-би-си», погибших отправили в зону боевых действий без подготовки — их мобилизовали в конце сентября, а уже 3 октября они оказались под Луганском. «Би-би-си» удалось установить имена трех из пяти погибших — это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Их отправили на фронт из военкомата города Коркино.

сообщил со ссылкой на источники, что из Украины в Коркино отправили 27 гробов, но были ли среди погибших мобилизованные — неизвестно.

Свердловская область

Местное издание «Вечерний Карпинск» 10 октября сообщило о смерти троих жителей города. Их мобилизовали 26 и 28 сентября. По данным издания, они попали под обстрел в районе Херсона. Военкомат информацию о гибели мобилизованных пока не подтвердил.

В Украине также погиб мобилизованный житель Краснотурьинска Евгений Бизяев. Это подтвердила его жена. По ее словам, он был убит 10 октября. Евгения Бизяева мобилизовали 28 сентября.

Что известно о пленных

Украинские СМИ сообщают о российских мобилизованных, которые сдались в плен, с конца сентября — начала октября. Участник проекта « » Виталий Матвиенко 13 октября рассказал, что проект принял около трех тысяч обращений от российских военнослужащих, отметив, что количество обращений после мобилизации увеличилось.

Депутат Верховной Рады Егор Чернев 12 октября заявил, что в плен сдались «десятки» российских мобилизованных.

Есть и пропавшие без вести

В Украине пропал без вести мобилизованный житель города Мглин Брянской области Василий Колосов. По данным «Соты», его мобилизовали в конце сентября, а уже 1 октября его отправили под Лиман. Что случилось с Колосовым после этого — неизвестно. Дома у него остались трое детей.

Мобилизованные умирают еще до отправки на фронт

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять

Мобилизованные умирают еще до отправки на фронт

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять