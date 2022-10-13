Российские власти впервые сообщили о гибели мобилизованных на фронте

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Пятеро мужчин, мобилизованных в Челябинской области, погибли «в зоне специальной военной операции в Донбассе». Об этом пишет издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Челябинской области.

Все погибшие были призваны в городе Коркино Челябинской области.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — заявили 74.ru в пресс-службе губернатора и правительства.

В сообщении пресс-службы не упомянуто место и обстоятельства гибели мобилизованных. При этом пресс-служба подчеркнула, что семьи погибших в ускоренном порядке получат по миллиону рублей — такие выплаты, согласно информации правительства Челябинской области, полагаются семьям тех, кто погиб в результате участия в военных действиях.

Родственники погибших жителей Челябинской области получат данные суммы в дополнение к другим выплатам, предусмотренным при гибели мобилизованных на фронте, подчеркнула пресс-службе губернатора и правительства области.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», власти в России впервые официально заявили о гибели мобилизованных на фронте. Первые сообщения о мобилизованных, погибших в Украине, стали поступать в начале этой недели, но власти их не комментировали.

10 октября издание «Вечерний Карпинск» сообщило о гибели трех мобилизованных под Херсоном. 11 октября екатеринбургское издание Itʼs My City рассказало, что в «горячей точке» погиб мобилизованный житель Краснотурьинска Евгений Бизяев, но позднее военкомат заявил его родственникам, что мужчина получил ранение и остался жив. 12 октября глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал о гибели под Лисичанском мобилизованного адвоката из Петербурга Андрея Никифорова.

Мобилизация в России началась 21 сентября. С тех пор, по подсчетам «Медузы», умерли около 20 мужчин, которых мобилизовали, но не успели отправить на фронт.

Подробнее об этих случаях

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять

Подробнее об этих случаях

Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на фронт. Некоторые совершают суицид. Другие гибнут при невыясненных обстоятельствах Вот список, который мы еще будем обновлять