«Русская служба Би-би-си»: мобилизованных из Челябинской области, о гибели которых заявили власти, отправили на фронт без подготовки

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Пятеро жителей Челябинской области, которые погибли вскоре после призыва по мобилизации, попали на фронт в Украине без какой-либо подготовки, утверждает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на слова близких и родных погибших.

13 октября власти Челябинской области сообщили, что пятеро мужчин, призванных по мобилизации из Коркинского района, погибли «в зоне специальной военной операции в Донбассе». Это первый раз, когда власти в России официально объявили о гибели мобилизованных на фронте.

«Русская служба Би-би-си» установила имена троих из пяти погибших — это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. По словам их знакомых, их призвали с 26 по 29 сентября, а уже 3 октября они оказались под Луганском, затем — в аннексированных Запорожской и Херсонской областях. 9 октября их родные стали получать похоронки.

Журналисты получили запись телефонного разговора, на которой челябинский мобилизованный, госпитализированный в Севастополь после ранения, рассказал другому, который готовится отправиться на фронт, об обстоятельствах гибели пятерых челябинцев.

«Мы в первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас как мясо — в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Я на них читал инструкцию, как ими пользоваться. На третий день мы отступили, переночевали, пошли вперед и заняли свои окопы», — рассказал мужчина, личность которого не раскрывается.

В другом разговоре, запись которого есть в распоряжении «Би-би-си», еще один мобилизованный из Коркинского района рассказал, что Тимур Ахметшин погиб 7 октября, когда российские силы пошли в наступление.

Из Новой Каховки в Херсонской области всех российских раненых, по данным издания, оперативно перевезли вертолетами в Севастополь. Среди них были Дмитрий Меньшенин, Рауль Ишмуратов, Максим Молчанов и Денис Амосов. По словам их друзей, военных обещают перевезти из Севастополя в Новороссийск.

Тела погибших, как ожидается, доставят в Челябинскую область 14-15 октября.

По подсчетам «Агентства», на фронте погибли не менее десяти россиян, призванных с начала мобилизации. Власти официально сообщали только о гибели пяти человек из Челябинской области.

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