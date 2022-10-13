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Начальник одного из отделов в правительстве Москвы Алексей Мартынов погиб 10 октября в Украине. Об этом сообщила заместитель главного редактора телеканала RT Наталья Лосева. По ее словам, погибшему было 28 лет.

«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней», — рассказала Лосева.

Ранее 13 октября власти в России впервые подтвердили, что на фронте в Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. По словам близких погибших и их сослуживцев, новобранцев отправили на войну без подготовки, сообщила «Русская служба Би-би-си». По подсчетам «Агентства», на фронте погибли не менее десяти мобилизованных россиян.

Мобилизация в России началась 21 сентября. В Минобороны РФ говорили, что собираются призвать 300 тысяч человек (по данным источника «Медузы», 1,2 миллиона человек). Власти России неоднократно подчеркивали, что призыву подлежат люди, которые ранее служили в армии, имеют военно-учетную специальность и боевой опыт.

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