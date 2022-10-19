Норвежские журналисты сообщили об аресте сына одного из соратников Путина. Это может быть сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина

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В Норвегии из-за полета беспилотника над островом Шпицберген на две недели арестовали сына близкого соратника президента России Владимира Путина. Об этом сообщило норвежское издание The Barents Observer.

Имя задержанного не раскрывается. Известно, что ему 47 лет, у него есть гражданства России и Великобритании, а живет он, по собственным словам, в Италии. Задержанный плавал в районе Шпицбергена на судне; на борту этого судна нашли его российский паспорт.

В суде мужчина заявил, что его стоит рассматривать как гражданина Великобритании. «Он признал, что управлял дроном, но не имел оснований полагать, что это незаконно. Он гражданин Великобритании», — добавил его адвокат Йенс Бернхард Херстад.

Как отмечает «Агентство», под описание задержанного мужчины подходит Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД и одного из учредителей дачного кооператива «Озеро» Владимира Якунина. Якунин-младший родился в 1975 году, у него есть британское гражданство, он занимается бизнесом в Италии.

После вторжения России в Украину Андрей Якунин заявил итальянскому каналу La7, что выступает против войны и никогда не голосовал за Путина.

Это уже четвертый случай за неделю, когда норвежская полиция задерживает подозреваемых в незаконных полетах беспилотников или фотографировании секретных объектов на севере Норвегии.