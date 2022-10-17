В Норвегии арестовали четверых россиян за фотосъемку запрещенных объектов

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Окружной суд арестовал на семь дней четверых россиян — троих мужчин и одну женщину — за фотосъемку запрещенных объектов. Их заключили под стражу 13 октября, на следующий день суд утвердил решение об аресте, сообщила норвежская полиция.

По данным правоохранительных органов, россиян, прибывших в Норвегию из Финляндии, задержали еще 11 октября. В ходе досмотра автомобиля с российскими номерами выяснилось, что ранее граждан РФ заметили за фотографированием объектов, которые запрещено снимать.

Полиция обыскала россиян и нашла много фотооборудования и «относительно обширный» фотоархив. На допросе россияне заявили, что приехали в Норвегию с туристическими целями.

Полиция обещает изучить весь отснятый материал и в течение недели предоставить обновленную информацию о ходе расследования.

Ранее, 13 и 16 октября, сообщалось о задержании еще двух граждан РФ в Норвегии. В обоих случаях у задержанных обнаружили беспилотники и носители информации, содержимое которых сейчас изучают правоохранительные органы. Мужчин обвинили в нарушении санкционного закона, вступившего в силу после начала войны в Украине, согласно которому российским гражданам запрещено использовать дроны на территории Норвегии. Одного из них арестовали на две недели, второго — на четыре.