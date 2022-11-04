Война Двести пятьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 ноября читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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4 ноября в России отмечают День народного единства. В честь праздника заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал (очень странный) пост с оправданием российского вторжения в Украину.
Телеграм-канал «Медуза — LIVE», где мы также следим за событиями, связанными с войной, выбрал главные цитаты из этой публикации.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.
- Российская армия обстреливает подразделения ВСУ вдоль линии столкновения, ведет авиаразведку, а также продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры.
- Военные РФ нанесли четыре ракетных и 28 авиаударов, а также совершили более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали более 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российская армия значительно увеличила интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с командиром объединенных сил НАТО и США в Европе генералом Кристофером Каволи.
«Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем, — написал Залужный в своем телеграм-канале. — Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта — до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Херсонская область
Главные новости последних часов:
- Страны «Большой семерки» и Австралия окончательно договорились о фиксированной цене на российскую нефть. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, коалиция пришла к соглашению, что ценовой потолок станет фиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на нефть из РФ. Ее будут регулярно пересматривать. Сама цена пока не установлена. Ожидается, что ее утвердят до конца ноября.
- В Евросоюзе изучают возможность использования части замороженных активов Банка России на сотни миллиардов евро для восстановления Украины, рассказали источники Bloomberg. По данным агентства, вопрос находится на ранних этапах проработки, им занимаются эксперты по международному праву.
- Парламент Болгарии впервые одобрил отправку военной помощи Украине напрямую. Сейчас Болгария наряду с Венгрией — одни из немногих стран ЕС, которые отказываются от военной помощи Украине. Пока неясно, какое вооружение София будет поставлять Киеву. Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что пока страна не может направить в Украину свои зенитно-ракетные комплексы или истребители советского производства.
- Отключения электричества, проводившиеся в Украине 3 ноября после обстрелов, затронули около 4,5 миллиона потребителей, рассказал президент страны Владимир Зеленский.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным.
- Два коммерческих киргизских банка «Оптима банк» и «Бай тушум» объявили о прекращении проведения операций с российскими картами «Мир».
Здравствуйте. Мы начинаем новую трансляцию, где будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 254 дня. Спасибо, что вы с нами.