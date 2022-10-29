Помните, Путин обвинил «англосаксов» во взрывах на «Северном потоке»? Спустя месяц Минобороны России заявило, что к ним причастны британские ВМС. Великобритания назвала это ложью «эпического масштаба»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министерство обороны РФ обвинило Военно-морские силы Великобритании в причастности к взрывам на «Северных потоках». По версии российского военного ведомства, «представители» подразделения британских ВМС, которые сейчас находятся в украинском городе Очаков, «принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“».

В ночь на 26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». Полиция Швеции, которая обследовала места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов. Компания Nord Stream, оператор трубопроводов, заявила, что три нитки из четырех повредили одновременно. По неофициальным сведениям, службы безопасности Германии предполагают, что газопроводы восстановлению не подлежат. Кто устроил взрывы, пока достоверно неизвестно. Неофициально сообщалось, что в этом подозревают как Украину (или проукраинские силы), так и Россию. Расследование ведут власти Швеции, Германии и Дании. Делиться результатами расследования с российскими властями они отказались.

Месяц назад президент РФ Владимир Путин обвинял в повреждении газопроводов «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно», — говорил Путин. Он также заявлял, что организовать подрыв мог тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже , был пойман за руку, но остался безнаказанным». По его словам, основными бенефициарами диверсии стали Украина и Польша (через которые проходят оставшиеся нитки доставки российского газа в Европу), а также США, «которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам».

Министерство обороны Великобритании назвало слова коллег из России «ложными утверждениями эпического масштаба». «Чтобы отвлечь внимание от катастрофической ситуации с незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны РФ прибегает к распространению лжи эпического масштаба. Эта выдуманная история говорит больше о спорах внутри российского правительства, чем о Западе», — говорится в заявлении британского ведомства.

Минобороны РФ выступило с обвинениями в адрес Великобритании после атаки дронов в Севастополе. Ее якобы тоже помогли организовать британцы. Утром 29 октября стоящие в Севастополе корабли Черноморского флота были атакованы девятью летательными беспилотниками и семью «автономными морскими беспилотными аппаратами». Семь из 16 дронов были сбиты. В результате атаки «незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южной, заявило Минобороны. Оно назвало атаку терактом. Как утверждает ведомство, его устроили бойцы 73-го специального центра морских операций ВМС Украины, а подготовка операции якобы проходила под руководством «британских специалистов», находящихся в Очакове.

Подвергшиеся атаке корабли участвовали в обеспечении безопасности «зернового коридора», открытого летом в рамках сделки по экспорту украинского зерна через Черное море, заявило Минобороны. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вывозимое в рамках сделки зерно якобы уходит мимо беднейших стран. Также он допускал, что сделка не будет продлена, если выяснится, что «зерновой коридор» использовали для доставки . Президент Украины Владимир Зеленский недавно говорил, что Россия задерживает выход украинских судов из черноморских портов и хочет сорвать «зерновую сделку».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал сегодняшнюю атаку дронов самой масштабной с начала войны. После нее чиновник пригрозил тем, кто выкладывает в интернет видео подобных инцидентов. По его словам, из таких роликов ВСУ могут получить сведения о системе обороны Севастополя. «По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы», — заявил Развожаев. Также он сказал, что для жителей Севастополя закроют трансляции с городских камер наблюдения.

В украинской армии, комментируя произошедшее в Севастополе, вспомнили слова постпреда России при ООН о «боевых комарах». «Пока официального подтверждения нет, но есть точно понимание, что при боязни „боевых насекомых“ и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция», — заявила Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра «Оперативного командования Юг» Вооруженных сил Украины. Говоря о «боевых насекомых», она имела в виду слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который накануне сказал, что Москве известно о запатентованном в США беспилотнике, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами.