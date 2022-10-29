Россия приостановит участие в соглашении по вывозу украинского зерна

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Россия приостанавливает свое участие в так называемой «зерновой сделке» — соглашении по экспорту украинского зерна по Черному морю. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Решение о приостановке участия в сделке принято в связи с на суда в Севастополе, о которой губернатор города и Министерство обороны России заявили 29 октября.

По версии Минобороны, подвергшиеся атаке суда участвовали в том числе в обеспечении безопасности «зернового коридора».

«С учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — заявило российское военное ведомство.

Обновлено. В МИД РФ сообщили, что действие «зерновой сделки» приостановлено на неопределенный срок. В свою очередь Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Москва использует фальшивый предлог, чтобы заблокировать зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность для миллионов людей».

Что еще Минобороны России заявило сегодня

Порт Севастополя атаковали беспилотники. Россия обвинила в атаке Украину и Великобританию — и объявила о выходе из «зерновой сделки»

Что еще Минобороны России заявило сегодня

Порт Севастополя атаковали беспилотники. Россия обвинила в атаке Украину и Великобританию — и объявила о выходе из «зерновой сделки»

После вторжения на территорию Украины Россия заблокировала украинские порты в Черном море, через которые шла значительная доля экспорта страны.

Летом стороны при посредничестве ООН и Турции договорились возобновить экспорт украинского зерна через Черное море.

Позднее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вывозимое в рамках сделки зерно якобы уходит мимо беднейших стран, вопреки изначальным договоренностям. Также он допускал, что сделка не будет продлена, если выяснится, что «зерновой коридор» использовали, чтобы доставить взрывчатку для .

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия задерживает выход украинских судов из черноморских портов и хочет сорвать «зерновую сделку».