Минобороны РФ: атаку дронов в Севастополе помогли подготовить ВМС Великобритании, они же причастны к взрывам на «Северном потоке»

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Министерство обороны России назвало «терактом» атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе, которая произошла утром 29 октября.

В ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских аппаратов. Семь из 16 дронов были сбиты. В результате атаки «незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной, сообщило Минобороны РФ.

По версии ведомства, подготовка атаки проходила под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области. Они же якобы причастны к взрывам на газопроводах системы «Северный поток».

Представители данного подразделения военно-морских сил Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Представители Украины и Великобритании пока не комментировали заявления Минобороны РФ.

В ночь на 26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2». Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Кто устроил взрывы, пока достоверно неизвестно. По неофициальным данным, в этом подозревают как Украину (или проукраинские силы), так и Россию.

Президент РФ Владимир Путин обвинял в случившемся «англосаксов». Он также заявлял, что организовать подрыв мог тот, кто «технически способен сделать такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, был пойман за руку, но остался безнаказанным». По его словам, основными бенефициарами диверсии стали Украина, Польша и США.