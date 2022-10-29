Губернатор Севастополя сообщил о самой массированной атаке беспилотников с начала войны. По его словам, все дроны были сбиты

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Рано утром 29 октября Севастополь был атакован беспилотными летательными аппаратами, заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

«С 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — утверждает Развозжаев.

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Из-за атаки в Севастополе временно перекрыли рейд в Севастопольской бухте, движение паромов и катеров через бухту было приостановлено. На данный момент его еще не возобновили.

По словам Развозжаева, в результате атаки никто не пострадал. «В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло», — описал ущерб губернатор.

Обновлено. Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала войны. Ее целью были военные объекты Черноморского флота, пишет ТАСС со ссылкой на Развозжаева. В украинских телеграм-каналах сообщают, что удар по кораблям Черноморского флота РФ, включая фрегат «Адмирал Макаров», все же был нанесен, но уточняют, что эта информация требует проверки.

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