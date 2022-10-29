Война Двести сорок восьмой день
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Глава Севастополя Леонид Развозжаев — об атаках беспилотников
- С 4:30 утра разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все аппараты были сбиты.
- В акватории, по предварительным данным, был уничтожен надводный беспилотник.
- Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
- Рейд Севастополя временно не работает.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон.
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали три человека, заявил глава гражданской администрации региона Олег Синегубов.
Обстрелам, по данным Синегубова, подверглись Чугуевский, Харьковский и Купянский районы.
Шандриголово, Донецкая область
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.
- Противник нанес четыре ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов.
- В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, россияне вынуждены эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.
- В Бериславе Херсонской области российские военные массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома.
- Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.
- В районе населенного пункта Майорск (Донецкая область) накануне убиты около 300 российских солдат, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения города Горловка.
- В Червонопоповке в Луганской области убиты до 20 военнослужащих противника, а около 30 военных получили ранения разной степени тяжести.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. Подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один беспилотник ВС РФ.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.
Власти Севастополя заявили об атаке беспилотников
По словам губернатора города Михаила Развозжаева, атака совершена на акваторию Севастопольской бухты, ее «отбивают корабли ЧФ».
«В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие», — написал Развозжаев в телеграме.
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