Война Двести сорок седьмой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 октября читайте здесь.
Главные новости
- Назначенная Россией администрация аннексированной части Запорожской области призвала жителей игнорировать переход на зимнее время. Украина переводит стрелки часов в ночь на 30 октября, в РФ переход на зимнее время отменен с 2014 года.
- Глава Брянской области объявил о завершении «частичной мобилизации» в регионе. Власти Камчатки также сообщили, что «мобилизационное задание» выполнено. Указ о завершении мобилизации в России Путин пока не подписал.
- ФСБ объявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили «сторонники украинских националистов», арестованы четыре человека.
- Кадыров признал гибель в Херсонской области 23 бойцов чеченского подразделения. О гибели нескольких десятков «кадыровцев» несколько дней назад сообщали представители украинских властей.
- Владимир Путин включил Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам заключения по обвинению в попытке транспортировки наркотиков. В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, приговоренного в РФ к 9 годам колонии.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новом обстреле с украинской стороны
По словам Гладкова, под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. «Обошлось без жертв и пострадавших», — написал он в телеграме, добавив, что в населенном пункте повреждены несколько строений.
В Мариинске (Кемеровская область) напутствовавший мобилизованных священнослужитель Александр Соколов призвал заранее молиться за отправляющихся на войну, а не «ждать, пока гробы придут». Видео встречи священнослужителя с мобилизованными 27 октября публиковал «Подъем».
На следующий день, 28 октября, представители Мариинской епархии заявили «Подъему», что Соколов «только дьякон, он замещал в этот день священника».
«Дьякону Соколову указано на недопустимость высказываний и неподобающий тон», — сообщили представители епархии, добавив, что к отправке мобилизованных его больше не допустят.
Власти Камчатки объявили, что полностью выполнили «мобилизационное задание»
Об этом, сообщает ТАСС, заявил глава региона Владимир Солодов. Сколько человек Камчатка отправила на войну, Солодов говорить отказался, сославшись на то, что «эти данные носят служебный характер».
Президент РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что «частичная мобилизация» закончится в течение двух недель. Ряд регионов уже сообщил о завершении мобилизации, однако соответствующий президентский указ, по состоянию на данный момент, не подписан.
В указе о мобилизации, опубликованном 21 сентября, засекречен пункт, в котором говорится, сколько всего человек собираются призвать. Власти РФ утверждают, что речь идет о 300 тысячах человек.
Владимир Путин включил Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ
Соответствующий указ размещен на официально интернет-портале правовой информации. В указе Ярошенко назван правозащитником и общественным деятелем.
Константин Ярошенко в мае 2010 года был арестован в Либерии по подозрению в подготовке к транспортировке кокаина и вывезен в США. Ордер на арест был выдан американским судом. Россия тогда заявила, что арест гражданина РФ в третьей стране и депортация его в США грубо нарушают международные нормы. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко вину не признал.
В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида.
Рид был задержан в августе 2019 года в Москве из-за громкой ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника. В июле 2020 года его приговорили к девяти годам колонии.
Назначенная Россией администрация аннексированной части Запорожской области призвала жителей игнорировать переход на зимнее время
Украина, в отличие от России, сохранила перевод часов на зимнее время, он проводится в последние выходные октября — в 2022 году стрелки переводят в ночь на 30 октября. В России переход на зимнее время отменен в 2014 году.
«Мы живем в Российской Федерации и наш город живет по московскому времени. Все кривотолки, которые устраивает вам Украина и говорит по поводу изменения часовых поясов и перехода на зимнее время, прошу вас игнорировать», — заявил Александр Волга, возглавивший администрацию Энергодара после российского вторжения (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Брянской области объявил о завершении «частичной мобилизации» в регионе
Задачи, поставленные Брянской области Западным военным округом, министерством обороны Российской Федерации, в рамках мобилизации, «выполнены в полном объеме», написал Александр Богомаз
Поставленная задача выполнена благодаря жителям нашего приграничного региона, которые не понаслышке знают, что Родина и их близкие нуждаются в защите!
Президент РФ 14 октября заявил на саммите в Астане, что «частичная мобилизация», объявленная 21 сентября, завершится «в течение двух недель». Главы некоторых регионов, например, Москвы, уже заявили об окончании мобилизации. Однако, как предупреждают юристы, эти заявления не имеют законной силы до тех пор, пока президент РФ не подписал указ о завершении мобилизации. По состоянию на 28 октября, указ не подписан.
Днепропетровская область в ночь на 28 октября вновь была под обстрелом
Об этом сообщил в телеграме глава области Валентин Резниченко. Ро его словам, сильно пострадал Никопольский район, где были повреждены около десяти частных домов и оборваны линии электропередач.
В Червоноградской общине без электричества остались 1000 домохозяйств, повреждены частные дома. О пострадавших местных жителях данных нет.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава компании Baykar заявил, что строительство завода по производству беспилотников в Украине планируется завершить в течение двух лет
«Наш план продвигается вперед», — сказал Байрактар агентству Reuters в кулуарах выставки SAHA defense expo в Стамбуле.
«Прямо сейчас у нас есть архитектурный проект. Этап детального проектирования завершен. И мы действительно будем продвигаться вперед в строительстве… в течение двух лет мы хотели бы закончить его», — заявил он.
Турецкие беспилотники «Байрактар» (TB2) за последние годы успешно зарекомендовали себя в ряде конфликтов, в том числе в войне в Украине.
Предполагается, что на новые модели Baykar, которые сейчас разрабатываются, будут установлены, в том числе, и двигатели украинского производства.
Сын бывшего главы РЖД Якунина, арестованного за запуск дрона над Шпицбергеном, останется под стражей до тех пор, пока суд не рассмотрит апелляцию полиции, оспорившей его освобождение, пишет «Коммерсант».
47-летний Андрей Якунин был арестован 17 октября. Он стал одним из нескольких россиян, которых власти Норвегии задержали за запуск летательных аппаратов в октябре. 27 октября стало известно, что суд согласился отпустить Якунина. Как сообщалось. суд согласился с аргументами защиты, что беспилотник, использованный Якуниным, не попадает под санкционный запрет на запуск летательных аппаратов россиянами в Норвегии. Однако полиция сразу же обжаловала решение суда.
Жители России в 2022 году на 70% увеличили траты на антидепрессанты
Траты россиян на антидепрессанты за первые девять месяцев 2022 года увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак».
За первые шесть месяцев 2022 года рост был еще более значительным: 87% в денежном выражении и 66% в количественном. Эксперты связывали это с войной, опасениями от последствий санкций, а также с ажиотажным спросом в марте, когда россияне покупали лекарства впрок, опасаясь дефицита.
Байден прокомментировал заявления Путина о применении ядерного оружия
«Если он не собирается этого делать, почему продолжает об этом говорить? Почему он говорит о возможности использовать тактическое ядерное оружие? У него очень опасный подход к ситуации», — заявил президент США в комментарии телеканалу Newsnation.
Немецкий депутат Европарламента Сергей Лагодинский в середине октября выступил с речью, в которой назвал «моральной обязанностью» Евросоюза спасение «России будущего», то есть противников войны, которые покидают Россию. Для этого, полагает он, ЕС должен выдавать россиянам гуманитарные визы — как по отдельности сейчас делают несколько стран, включая Германию. Выросший в Астрахани и уехавший из России в начале 90-х годов Лагодинский был однокурсником Алексея Навального в Йеле, а сейчас представляет немецких зеленых.
Евродепутат рассказал «Медузе», почему он решился защитить бегущих от войны россиян и как совсем недавно он попал под обстрел Киева — ракетами, по данным украинских властей, выпущенными из его родного города.
Рамзан Кадыров признал гибель в Херсонской области 23 бойцов чеченского подразделения
Поздно вечером 27 октября глава Чечни сообщил в телеграме о гибели в Херсонской области 23 бойцов одного из чеченских подразделений. Еще 58 человек получили ранения, сообщил глава Чечни, добавив, что в том бою были убиты 70 украинских военных.
Украинская сторона 25 октября сообщила о гибели в Херсонской области нескольких десятков «кадыровцев». До поста главы Чечни российские власти это заявление не комментировали.
Здравствуйте! Это трансляция, в которой мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы на читаете.