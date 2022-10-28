Война Двести сорок седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 октября читайте здесь.

Главные новости

Назначенная Россией администрация аннексированной части Запорожской области призвала жителей игнорировать переход на зимнее время. Украина переводит стрелки часов в ночь на 30 октября, в РФ переход на зимнее время отменен с 2014 года.

Глава Брянской области объявил о завершении «частичной мобилизации» в регионе. Власти Камчатки также сообщили, что «мобилизационное задание» выполнено. Указ о завершении мобилизации в России Путин пока не подписал.

ФСБ объявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае, который готовили «сторонники украинских националистов», арестованы четыре человека.

Кадыров признал гибель в Херсонской области 23 бойцов чеченского подразделения. О гибели нескольких десятков «кадыровцев» несколько дней назад сообщали представители украинских властей.

Владимир Путин включил Константина Ярошенко в состав Общественной палаты РФ. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам заключения по обвинению в попытке транспортировки наркотиков. В апреле 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, приговоренного в РФ к 9 годам колонии.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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