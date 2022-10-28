В Норвегии задержали исследователя из Бразилии. Полиция считает, что это российский шпион, которому создали фальшивую личность

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Служба безопасности норвежской полиции (PST) предъявила обвинение в шпионаже гражданину Бразилии по имени Хосе Ассис Джаммария, сообщает NRK.

По версии PST, на самом деле этот человек — гражданин России Михаил Валерьевич Микушин, родившийся в 1978 году и работающий на одну из российских спецслужб.

Мужчина отрицает это и называет себя бразильцем (при этом, по данным PST, в суде он отвечал на английском, несмотря на присутствие переводчика с португальского). Он был задержан 24 октября и сейчас находится под арестом.

Обвиняемый приехал в Норвегию осенью 2021 года как приглашенный исследователь университета в городе Тромсё на севере страны. Он вошел в группу, которая занималась в том числе исследованиями гибридных угроз. Его научный руководитель заявила, что он интересовался «вопросами безопасности на севере».

Журналист-расследователь проекта Христо Грозев считает, что обвиняемый работает на ГРУ — российскую военную разведку. По словам Грозева, Микушин зарегистрирован в Москве по адресу, где, как считается, находится общежитие ГРУ. «Что означает, что его звание не ниже полковника!» — написал Грозев.

Кроме того, по данным Грозева, Микушин недавно ездил в Канаду, а также неоднократно посещал Россию в последние годы и имеет там неоплаченный налог на имущество.

В августе 2022 года Bellingcat вместе с , Der Spiegel и La Repubblica опубликовал расследование о сотруднице ГРУ, которая почти 10 лет жила в Европе и общалась с офицерами НАТО, выдавая себя за уроженку Перу. Она вернулась в Россию в 2018 году.

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