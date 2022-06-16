Нидерланды заявили о разоблачении агента ГРУ, который устроился в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии «Это была многолетняя операция, которая стоила много времени, энергии и денег»

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Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о разоблачении агента ГРУ, который собирался начать работу в Международном уголовном суде в Гааге.

По утверждению разведки, россиянина зовут Сергей Владимирович Черкасов, он использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра. В пресс-релизе поясняется, что речь идет о разведчике-нелегале — такие агенты проходят многолетнюю подготовку и их очень сложно раскрыть. Российские нелегалы выдают себя за граждан других государств, чтобы получить информацию, недоступную для россиян, говорится в пресс-релизе.

Как именно был разоблачен россиянин, не уточняется. Официальные органы РФ не прокомментировали заявления нидерландской разведки к моменту публикации статьи.

Согласно пресс-релизу федеральной полиции Бразилии, россиянин приехал в Рио-да-Жанейро в 2010 году и стал выдавать себя за бразильца, используя поддельную личность. Под новым именем он несколько лет жил в Ирландии и США, а затем вернулся в Бразилию и стал готовиться к поездке в Нидерланды, так как сумел устроиться стажером в Международный уголовный суд на должность младшего аналитика в отдел предварительных расследований.

В апреле 2022 году Черкасову отказали во въезде в Нидерланды и отправили обратно в Бразилию. Там он предстанет перед судом за использование поддельных документов.

«Это была долгосрочная, многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег», — заявил руководитель AIVD Эрик Акербом.

Арик Толер из расследовательской группы опубликовал скриншот фейсбука предполагаемого российского агента, а также ссылку на его резюме и блог. Согласно информации оттуда, разведчик учился в Тринити-колледже в Дублине (это одно из старейших учебных заведений Ирландии) и в Школе передовых международных исследований американского университета Джонса Хопкинса.

В нидерландском пресс-релизе подчеркивается, что Черкасов получил бы доступ к системам Международного уголовного суда, который, в частности, расследует военные преступления в Украине и в Грузии, в которых подозревают в том числе российских военных. «Доступ к этой информации может иметь дополнительную ценность для российской разведки», — заявили в AIVD.

К пресс-релизу приложен документ, в котором «Виктор Мюллер Феррейра» подробно рассказывает историю своей вымышленной, по утверждению AIVD, семьи. Предположительно, Черкасов должен был заучить этот документ, пишет NOS. В нидерландской разведке отмечают, что документ иллюстрирует сложность и продуманность «легенды», которую использовал россиянин.

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