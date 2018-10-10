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Что мы узнали про сотрудников ГРУ за последние месяцы? (Спойлер: секретные агенты из них так себе)
- При поступлении на службу они получают документы на вымышленное имя
- Некоторые меняют только фамилию, другие — еще и имя, отчество, дату и место рождения
- Все фамилии меняются на более распространенные: Шишмаков ⇒ Широков, Иванников ⇒ Лаптев, Мишкин ⇒ Петров
- Сотрудники ГРУ меняют внутренний и заграничный паспорт, но не водительские удостоверения
- При оформлении нового внутреннего паспорта ему не создают «легенду». Вместо предыдущих документов ставится пометка «совершенно секретно» и штамп «Сведений не давать» с телефонным номером ГРУ
- Сотрудники ГРУ путешествуют за границу только по загранпаспортам с новыми именами
- Номера этих загранпаспортов идут подряд. Их оформляют одновременно целой группе оперативников ГРУ
- Сотрудники ГРУ и их родственники указывают в официальных документах в качестве места жительства адреса штаб-квартиры ведомства или воинских частей. Из-за этого всех таких сотрудников могут вычислить люди, имеющие доступ к базам данных с этими документами
- Высшую награду — звание Героя России — сотрудники ГРУ получают из рук президента РФ. Указ о награждении секретный — его не публикуют. Но о звании знают родные, знакомые, бывшие преподаватели. Иногда героя помещают на почетную доску в вузе
- Вместе со званием Героя России государство дарит сотрудникам ГРУ квартиру в Москве
- Во время командировки сотрудники ГРУ хранят чеки, чтобы сдать их в бухгалтерию по приезде
Источники: расследования Bellingcat, The Insider и CIT.
Фото в анонсе: министерство обороны Нидерландов