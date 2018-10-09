Кто такой Александр Мишкин (он же Петров) и как удалось его найти. Главное

Группа Bellingcat и издание The Insider раскрыли подробности расследования об Александре Петрове, которого подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Одновременно с ними аналогичное расследование представила группа Conflict Intelligence Team. Две группы действовали независимо и различными методами пришли к одним и тем же выводам. «Медуза» собрала главное.

Настоящее имя Александра Петрова — Александр Евгеньевич Мишкин. Он родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга в Архангельской области. Мишкин ходил там в детский сад и школу, а через несколько лет его семья переехала в соседний поселок Ломоватка, где его отец работал директором лесоперерабатывающего комбината. В 1995 году Мишкин переехал в Петербург и два года спустя поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге (ВМедА), где проходил обучение на 4 факультете, подготавливающем врачей для военно-морского флота, по специальности гипобарическая медицина.

Чем Мишкин занимался в первые годы работы в ГРУ, неясно. В период с 2010-го по 2013 год он несколько раз бывал в Приднестровье и на Украине. До начала сентября 2014 года Мишкин был официально зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира ГРУ (там же был зарегистрирован и Чепига).

Мишкин — Герой России. Награду он получил в 2014 году, как и , за действия на Украине (за какие именно, неясно). Осенью того же года они получили от государства стометровые квартиры в Москве: их рыночная стоимость составляла 24 миллиона рублей (у Мишкина) и 30 миллионов (у Чепиги). The Insider отмечает, что награждение квартирами при присвоении звания Героя России — стандартная практика.

Bellingcat и The Insider вычислили Мишкина с помощью паспорта Александра Петрова. Расследователи предположили, что какая-то информация в нем могла совпадать с реальной и начали поиск по базам данных, используя имя и дату рождения, указанные в паспорте Петрова. Им удалось найти в Санкт-Петербурге одного человека с такими данными — его фамилия была Мишкин, а проживал он напротив общежития ВМедА. Бывшие студенты академии подтвердили его личность.

CIT нашла Мишкина с помощью водительских прав Чепиги, фотографию которых группе прислал осведомитель. Расследователи использовали базы данных ОСАГО и онлайн-сервисы проверки информации о машинах — с помощью них они выяснили, что Чепига в мае 2018 года продал свой «Мерседес» человеку по имени Александр Мишкин. Фотография его прав нашлась в утекших в интернет базах данных страховых компаний.