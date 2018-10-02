Про Анатолия Чепигу пишут почти каждый день. Вот что журналисты узнали о его семье, карьере и звании Героя России

26 сентября Bellingcat и The Insider сообщили , что — это вымышленное имя полковника ГРУ Анатолия Чепиги. Расследователи заявили, что он родился в Амурской области, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, служил в спецназе, трижды был в командировке в Чечне и получил звание Героя России за участие в «миротворческой миссии». После выхода статьи Bellingcat и The Insider российские СМИ стали писать про Чепигу почти каждый день. Вот что выяснили журналисты.

Журналисты ездили в поселок, где жил Чепига. Односельчане сначала узнавали его — а потом перестали. 27 сентября (на следующий день после статьи Bellingcat и The Insider) «Коммерсант» выпустил репортаж из амурского поселка Березовка, где вырос Чепига. В поселке его узнали. «Это он, Толя. <…> Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. <…> Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был», — рассказала жительница Березовки, с которой, как пишет «Коммерсант», Чепига близко общался в школьные годы. Также по фотографиям его вспомнили двое героев репортажа из Березовки, опубликованного «Русской службой Би-би-си» 29 сентября. А вот корреспонденту издания «Сибирь.Реалии» не удалось найти в поселке никого, кто признал бы сходство Анатолия Чепиги и Руслана Боширова. Материал «Сибирь.Реалии» вышел 30 сентября.

Чепига женат, у него двое детей. Его родители не имели отношения к спецслужбам. По данным «Коммерсанта», отец Анатолия Владимир Чепига в 1990-х был директором и соучредителем — с долей в 5,6% — «Ивановская» в Березовке. В 2000-х он перешел на работу в администрацию Ивановского района Амурской области, затем — в инженерно-саперный батальон в Березовке, сообщила «Русская служба Би-би-си». Мать Анатолия Чепиги (ее имя неизвестно) работала вместе с мужем — то ли в СПМК, то ли в инженерно-саперном батальоне. Какое-то время назад родители Чепиги переехали из Березовки в Благовещенск и купили там квартиру. По информации «Русской службы Би-би-си», они получили субсидию на возмещение части расходов на ипотеку, вероятно, по программе помощи муниципальным служащим.

Про собственную семью Чепиги известно немного. Центр «Досье» сообщил, что его жену зовут Галина, девичья фамилия — Никифорова. Она работала вольнонаемной в отряде спецназа, где служил Чепига. Семья воспитывает сына и дочь и, по рассказам жителей Березовки, имеет четырехкомнатную квартиру в Москве.

В спецназе Чепигу считали «блатным». «Новая газета» нашла троих бывших сослуживцев предполагаемого отравителя Скрипалей. Один из них узнал Чепигу на видеозаписи интервью RT, еще двое высказали сомнения, что Боширов и Чепига — один и тот же человек. Все трое в прошлом служили в 282-м отряде спецназа в пригороде Хабаровска, куда Чепига прибыл после окончания военного училища в 2001 году, пишет «Новая газета». Один из собеседников издания рассказал, что сначала Чепигу отправили в 14-ю бригаду спецназа в Уссурийске, но позже перевели в Хабаровск — якобы благодаря протекции родственника, который был «большой шишкой в администрации Хабаровского края». «Чепига считался „блатным“, с ним даже командир отряда полковник Берников разговаривал подчеркнуто вежливо», — утверждает источник «Новой газеты».

Чепига учился в московской Военно-дипломатической академии (ВДА), но был прописан в общежитии РГГУ. По информации журналиста центра «Досье» , полковник Чепига приехал в Москву в 2009 году, став слушателем ВДА. При этом его вместе с семьей зарегистрировали в общежитии Российского государственного гуманитарного университета по адресу улица Кировоградская, 25/1, утверждает центр «Досье». По его данным, иногородних слушателей ВДА решили регистрировать по адресам гражданских общежитий, потому что адреса общежитий ВДА находятся в открытом доступе, что привело к попыткам сфотографировать их жильцов. Жил ли Чепига в общежитии РГГУ на самом деле, центр «Досье» не уточняет.

Героя России Чепиге дали то ли за операцию в Крыму, то ли за эвакуацию Виктора Януковича. По словам одного из бывших сослуживцев Чепиги, звание ему присвоено «за Крым». Как пишет «Новая газета», в феврале 2014 года Россия провела там три ключевых операции: захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Все они обошлись без кровопролития, за что Чепиге и могли дать звание Героя России, считает издание. Но по сведениям центра «Досье», он был награжден за участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Сергей Канев заявил, что об этом ему сообщил , якобы видевший Чепигу в составе группы эвакуации; журналист признал, что не может проверить эту информацию.