Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в , — Анатолий Чепига. Об этом говорится в третьей части расследования Bellingcat и The Insider.

Издания утверждают, в частности, что нашли в системе «Российский паспорт» фотографию Анатолия Чепиги, родившегося 5 апреля 1979 года — этот человек выглядит как Руслан Боширов.

Согласно расследованию, Анатолий Чепига родился в Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне и имеет звание полковника. В 2014 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за участие в миротворческой миссии — по мнению The Insider, речь может идти о военных действиях на Украине.

Установить настоящую личность Боширова расследователям удалось, изучая данные о выпускниках ДВОКУ, которое один из источников назвал лучшим вузом, где готовят сотрудников ГРУ.