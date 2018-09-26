Bellingcat и The Insider: настоящее имя Руслана Боширова — Анатолий Чепига
Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, — Анатолий Чепига. Об этом говорится в третьей части расследования Bellingcat и The Insider.
Издания утверждают, в частности, что нашли в системе «Российский паспорт» фотографию Анатолия Чепиги, родившегося 5 апреля 1979 года — этот человек выглядит как Руслан Боширов.
Согласно расследованию, Анатолий Чепига родился в Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и поступил на службу в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне и имеет звание полковника. В 2014 году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России за участие в миротворческой миссии — по мнению The Insider, речь может идти о военных действиях на Украине.
Установить настоящую личность Боширова расследователям удалось, изучая данные о выпускниках ДВОКУ, которое один из источников назвал лучшим вузом, где готовят сотрудников ГРУ.
Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига https://t.co/JvvbSZmck4— The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2018