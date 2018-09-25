ФСБ начала проверку из-за утечки личных данных Петрова и Боширова

ФСБ начала проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Великобританией в отравлении Скрипалей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, ведется поиск сотрудников МВД, которые «продали» журналистам или иным лицам анкеты на получение заграничных паспортов и прочие документы Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — рассказал источник «Росбалта».