Bellingcat и The Insider: у Боширова и Петрова и других сотрудников ГРУ почти совпадают номера загранпаспортов

Номера загранпаспортов Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в покушении на Скрипалей, почти совпадают с номерами документов других сотрудников ГРУ. Об этом пишут Bellingcat и The Insider во второй части своего расследования.

В частности, как утверждают расследователи, почти такой же номер паспорта у Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого Черногория обвиняет в попытке организации переворота — и которого The Insider считает сотрудником ГРУ. «Если у них номера заканчиваются на 294 и 297, то у <…> Широкова (Шишмакова) — тот же номер паспорта, но с окончанием 323, то есть с разницей в 25 и 27 выданных паспортов соответственно», — сказано в публикации.

В материале также идет речь про некоторые поездки россиян. В частности, по данным расследователей, Петров ездил в Нидерланды в 2016 году, когда в этой стране проходил референдум об ассоциации ЕС с Украиной.

Кроме того, источник в правоохранительных органах Нидерландов заявил журналистам, что Боширов и Петров ранее были арестованы в этой стране; авторы расследования полагают, что речь может идти о задержании «российских агентов» за попытку слежки за лабораторией Spiez. При этом Петров, согласно публикации, в последний раз ездил в ЕС в январе-феврале 2018 года, в то время как арестованные по этому делу россияне, по данным СМИ, были высланы в РФ в марте (эта информация в расследовании не упоминается).