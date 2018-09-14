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Расследование Bellingcat и The Insider подтвердило причастность Петрова и Боширова к спецслужбам

The Insider
16:53, 14 сентября 2018
Требует подтверждения

Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб — к такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider.

В опубликованной 14 сентября первой части расследования его авторы ссылаются на некую «базу ФМС», не уточняя, что конкретно имеется в виду. В досье ФМС нет данных об истории получения Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года, когда ему был выдан действующий сейчас загранпаспорт. На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит, по данным исследователей, «совершенно секретно». 

Российские паспорта Петрова и Боширова выданы УФМС 770001 — по данным Bellingcat и The Insider паспорта в этом УФМС получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов. 

Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей, со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующие в каких либо соцсетях и базах данных.

The Insider
Великобритания считает, что Петров и Боширов — сотрудники ГРУ, которые отравили в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь.
Сами Петров и Боширов подтверждают, что действительно были в Солсбери, однако называют себя «бизнесменами средней руки», которые приехали туда смотреть на достопримечательности.

Кто такие Баширов и Петров

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