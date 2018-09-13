Александр Петров и Руслан Боширов — это наши настоящие имена. Мы планировали оторваться в Лондоне. В Солсбери поехали посмотреть на собор, Олд Сарум, Стоунхендж. Но 3 марта был сильный снегопад, поэтому мы не смогли нормально погулять; 4 марта мы вернулись, чтобы все-таки увидеть достопримечательности. Мы не знали раньше, кто такой Скрипаль. Духов у нас с собой не было. Нормальным мужикам возить с собой женские духи — это не глупо? Давайте не лезть в нашу частную жизнь. Мы пришли к вам за защитой, а получается какой-то допрос. Мы не работаем в ГРУ. Мы предприниматели средней руки в фитнес-индустрии. Британцы много что утверждают. В аэропорту мы всегда проходим по одному коридору. Почему на фото из Гатвика одинаковое время — спросите у англичан. Мы не знаем, кто на самом деле отравил Скрипалей. Но мы хотели бы, чтобы когда отравителей найдут, англичане перед нами извинились. Вся ситуация — фантастическое совпадение. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое.

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