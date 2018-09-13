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Подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали о «знаменитом Солсберецком соборе»
Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в отравлении Скрипалей, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они, в частности, рассказали, что ездили в Солсбери (дважды за два дня), чтобы посмотреть местный собор, а также заявили, что у них не было флакона Nina Ricci (в такой емкости, по данным британской полиции, было отравляющее вещество «Новичок»), так как «нормальные мужики женские духи с собой не возят». Службу в ГРУ и причастность к покушению на Скрипалей Петров и Боширов категорически отрицают.