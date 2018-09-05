Тереза Мэй: подозреваемые в отравлении Скрипалей служат в ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух сотрудников российской военной разведки.

Двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по версии Британии, отравили Скрипалей, работают офицерами Главного разведывательного управления Генштаба России, заявила Мэй. По ее словам, Великобритания выпустила европейский ордер на их арест. При этом Мэй подчеркнула, что Россия не выдает своих граждан.

Операцию по отравлению Скрипалей в Солсбери, заявила премьер, одобрили не только руководители ГРУ, но и высокопоставленные фигуры в российском государстве.

Тереза Мэй отметила, что в марте, сразу после отравления Скрипалей, Россия пыталась поставить под сомнения выводы Великобритании, что к этому причастны власти РФ, и некоторые верили в это. Сейчас, по словам премьера, правительство доказало, что в операции участвовала Россия.

Мэй считает, что действия ГРУ угрожают «всем нашим союзникам и всем нашим гражданам». Она пообещала, что Великобритания использует весь аппарат национальной безопасности, чтобы противостоять ГРУ.

Мэй рассказала, что британские власти неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери, однако Москва в ответ умышленно запутывала вопрос и лгала. Британский премьер добавила, что у Великобритании нет разногласий с народом России.