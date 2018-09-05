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Власти Великобритании назвали имена двух россиян, обвиняемых в отравлении Скрипалей

Meduza
10:09, 5 сентября 2018

Обвинения по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии предъявлены гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Об этом объявила британская прокуратура.

Обвиняемые, сообщил корреспондент BBC News Дэниел Сэнфорд, были сняты камерами наблюдения на улице в Солсбери непосредственно перед тем, как было совершено покушение на Скрипалей.

Петров и Бошаров прибыли в Великобританию 2 марта, а 4 марта — вскоре после того, как были отравлены Скрипали, покинули страну.

Заметка дополняется.

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