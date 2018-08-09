США вводят новые санкции из-за дела Скрипаля. Россия назвала их драконовскими

Санкции введут в два этапа

Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за и его дочери Юлии. Представитель ведомства Хизер Нойерт заявила, что российское правительство «использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права», отдельно подчеркнув, что это было сделано «против собственных граждан».

Санкции вводятся в исполнение закона 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. В ближайшие две недели начнется первый этап: американским компаниям запретят продавать России продукцию, которая может быть использована в военных целях. По данным The New York Times, это газовые турбины, различное испытательное и электронное оборудование, применяемое в промышленности. При этом, пишет издание со ссылкой на неназванных экспертов, реальный перечень продукции, на которую будет наложен запрет, может оказаться не так велик, потому что администрация Обамы ввела похожие ограничения еще в 2014 году.

Тем не менее, The Washington Post отмечает, что может измениться подход к поставкам. Раньше получить разрешение на экспорт в Россию было трудно, но возможно, а теперь под запретом, скорее всего, окажется продажа почти любой технологической продукции, сообщил чиновник Госдепартамента на условиях анонимности. Немногочисленные исключения коснутся в первую очередь того, что необходимо для безопасной совместной эксплуатации Международной космической станции.

Ко второму этапу санкций США приступят через 90 дней в том случае, если не получат достаточных гарантий того, что Россия не планирует применять химическое и биологическое оружие в будущем. Такие гарантии, в частности, включают допуск американских инспекторов на российские предприятия и в лаборатории.

Если гарантии получены не будут, то в силу должны вступить, как минимум, три меры из шести дополнительных:

Американским банкам запретят кредитовать Россию прямо или косвенно;

США будут голосовать против любой поддержки России международными финансовыми организациями;

США запретят любой импорт из России;

В Россию запретят поставлять любые американские товары, кроме продуктов питания;

Будут прекращены рейсы «Аэрофлота» в США;

США разорвут дипломатические отношения.

Санкции могут коснуться всех государственных компаний, которые, по оценкам Госдепартамента, составляют 70% российской экономики. В них работает до 40% граждан страны.

Россия назвала санкции драконовскими

С таким заявлением выступило посольство России в США. По его мнению, ограничительные меры приняты под «надуманным предлогом».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Россия считает «категорически неприемлемой увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом об отравлении в Солсбери». Санкции он охарактеризовал как «абсолютно незаконные и не соответствующие международному праву».

По словам Пескова, Москва продолжает настаивать на том, что не имела отношения к отравлению в Великобритании, и по-прежнему предлагает провести совместное расследование. Ответить на вопрос о возможных ответных мерах Песков затруднился, сославшись на то, что «пока мы не понимаем конкретно, о чем идет речь».

Российский рынок отреагировал падением

В первые минуты биржевых торгов 9 августа курс доллара поднялся на 71 копейку и составил 66,26 рубля. Это рекорд с середины ноября 2016 года. Евро вырос до 76,8 рубля (+65 копеек). К середине дня доллар снизился до 66 рублей, евро до 76 с половиной рублей. ЦБ поднял официальный курс евро на три рубля.

Акции российских компаний также упали, и в лидерах падения оказался «Аэрофлот». Цена на его бумаги снизилась на 8%. В определенный момент акции торговались по цене начала 2008 года.

В США возможные потери для американских экспортеров оценивают в несколько сотен миллионов долларов. Товарооборот между двумя странами в 2013 году оценивался в 38 миллиардов долларов. В 2017 году он составил около 24 миллиардов. Россия замыкает топ-30 торговых партнеров США, которые, в свою очередь, входят в десятку основных партнеров России.

Госдепартамент обещает продолжить попытки договориться с Россией

В беседе с The Washington Post представитель американского внешнеполитического ведомства заявил: «Мы жестко настроены по отношению к России, но в то же время мы работаем над тем, чтобы наладить взаимодействие, поскольку многое стоит на кону. Мы сотрудничаем, где возможно, и протестуем там, где необходимо».

Правительство Великобритании приветствовало решение США о новых санкциях. Сразу после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки одна из претензий британской прессы состояла в том, что президент США не поднял тему отравления в Солсбери, тем самым показав, что сомневается в выводах спецслужб своего ближайшего союзника — Великобритании.

Президент США Дональд Трамп пока никак не прокомментировал ситуацию с новыми санкциями.